CHP’li Karaca: Bakanlık cevap yazmıyor, kopyala-yapıştır yapıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verilen önergelerden birine 5 ay sonra diğerine ise 3 ay sonra cevap geldi. Her iki önergede verilen yanıtların hemen hemen birbiriyle aynı olmasına tepki gösteren Karaca “Kopyala yapıştır cevap dönemi başladı” dedi.

İLK ÖNERGE ACIPAYAMLI DEPREMZEDELER İÇİN

Geçtiğimiz yıl Mart ayında 5,5 büyüklüğünde depremle sarsılan Acıpayam'da depremzedeler için gönderilen yardımların kaymakamlık ve ilçe belediyesi tarafından amacı dışında kullanıldığı iddiaları üzerine harekete geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca 11 Ekim tarihinde soru önergesi vermişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istenen önergede toplam 3 milyon 800 bin liralık yardımın akıbeti sorulmuştu. Karaca'nın 11 maddeden oluşan önergesine tam 5 ay sonra yanıt geldi. Bakan Soylu verdiği tek paragraflık yanıtta “Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli iş ve işlemler yürütülmeye devam edilmektedir” dedi. Verilen yanıt sorulan sorudan da kısa oldu.

İKİNCİ ÖNERGE SELZEDELER İÇİN

Karaca bu yıl 3 Temmuz'da Karadeniz'deki selzedelerin durumunu Meclis gündemine getirdi. Geriye dönük son üç yılda yaşanan selleri, selde zarar gören vatandaşlar için neler yapıldığını soran Karaca'nın önergesine 3 ay sonra yanıt geldi. Soylu imzası ile verilen yanıtta yine benzer ifadeler kullanıldı ve sorulan hiçbir sorunun yanıtı alınamadı. Verilen yanıt 9 maddelik soru önergesinden daha kısa oldu.

FARKLI ÖNERGELERE AYNI YANITLAR

Her iki önergede verilen yanıtların hemen hemen birbiriyle aynı olması Karaca'nın tepkisini çekti. “Karaca SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Bakanlık soru önergelerine zahmet edip cevap bile yazmıyor, kopyala-yapıştır yapıyor. Her iki önergeme gelen yanıtta belirtilen hususların Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna göre, ilgili yönetmeliklere ve Türkiye Afet Müdahale Planına göre yapıldığı bilgisi yer almaktadır. Bakan, kendi görev alanına giren durumlarda ilgili mevzuat hükümlerini uyguladığını söylemiş. Zaten olması gereken bir şeyi soru önergemize yanıt diye göndermiş. Daha önce linkli yanıtlar vardı, şimdi kopyala yapıştır cevaplar dönemi başladı. Farklı konulardaki önergeme ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yaptığını belirtiyor. Böylece milletvekillerinin denetim görevi işlevsiz kılınıyor. Yasama faaliyetinin yanı sıra yürütmeyi denetleme faaliyetleri de etkisiz hale getirildi.”