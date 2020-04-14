CHP’li Karaca: Salda Gölü’nde cinayet işleniyor!

Dünyanın sayılı özel turizm bölgelerinden Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, 184 metreye ulaşan derinliğiyle Türkiye’nin en derin gölü. Mars yüzeyinde bulunan toprak yapısıyla benzer özellikler taşıdığı belirtilen Salda Gölü’nün bembeyaz kumsallarına çıplak ayakla dahi basmak yasak. Ancak doğa harikası gölün kaderi 2019 yılında değişti. Göl çevresindeki 300 bin metrekarelik alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Millet Bahçesi inşa etme kararı aldı. Tüm tepkilere rağmen proje ve ihale süreci tamamlandı. Ve corona virüsü salgını nedeniyle alınan tüm kısıtlama önlemlerine rağmen geçen günlerde inşaat çalışmaları başladı

KARACA TEPKİ GÖSTERDİ

İnşaata CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, çok sert tepki gösterdi. Salda Gölü’nün beyaz kumlarının iş makinalarıyla taşınmaya başlandığını söyleyen Karaca ”Kamyonlarla, iş makinalarıyla girdiğiniz o beyaz kumlar, tarihi 3.7 milyar yıl öncesine dayanan, canlı organizmalar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Saray’ın ‘Millet Bahçesi’ emrini yerine getirmek için cinayet işliyor” dedi.

”Çıplak ayakla dahi basılmaması gereken Salda’nın beyaz kumlarında hafriyat kamyonlarının ne işi var?” diye soran Karaca ”Doğal sit alanı statüsü taşıyan alanda, o güzelim beyaz kumlarda inşaat faaliyetinde bulunuluyor. 1. Derece Doğal Sit alanında ne inşaat yapabilirsiniz, ne kum alabilirsiniz, ne de buralara hafriyat boşaltabilirsiniz” uyarısında bulundu.

BAKAN KURUM’E SESLENDİ: İNŞAATI DURDURUN

Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a “Geçen sene Kesin Korunacak Hassas Alan olarak ilan edeceğinizi söylediğiniz alanda, bugün kamyon ve kepçelerle binlerce canlının yaşam alanına saldırılıyor. Sayın Bakan ya sizi kandırıyorlar ya da siz bu milleti kandırıyorsunuz. Salda siz inşaat yapasınız diye değil corona virüsü tedbirleri gerekçesiyle ziyarete kapatıldı. Çıplak ayakla dahi basılmaması gereken o beyaz kumları, kamyon ve kepçeler kirletiyor, binlerce yılda oluşan doğal ve özel kıyıları geri dönülmez şekilde yok ediyorsunuz” diye seslendi. Karaca, bakana inşaatı durdurma çağrısı yaptı.