Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li Kayışoğlu kendisini yakan esnafı ziyaret etti

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Uludağ Bakacak Seyir Terasında bulunan ekmek teknesi çay ocağını kapatmak istediğini belirterek, Bursa Valiliği önünde kendini yakmak isterken kurtarılan ve ardından gözaltına alınan Fikret Güven, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Halil ATAŞ
08:25 -
Haberler Gündem

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Uludağ Bakacak Seyir Terasında bulunan ekmek teknesini kapatmak istemesine tepki gösteren Fikret Güven, Bursa Valiliği önünde kendini yakmak isterken kurtarıldı. Güven, daha sonra gözaltına alınarak karakola götürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI 

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin çay ocağını mühürlemek istemesi üzerine Bursa Valiliği önünde kendisini ateşe veren Fikret Güven, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güven’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Valilik önünde kendisini ateşe veren Bakacak çaycısı Fikret Güven serbest bırakıldı. İl Başkanımız İsmet Karaca ile birlikte Adliye çıkışı Güven’le sohbet edip, sorunlarını dinledik” ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

BEDAVA ÇAY VERİYORDU

Bursa Uludağ'ın Bakacak Seyir Terasında Bakacak çaycısı olarak bilinen Fikret Güven, bölgede ucuz çay satıyor, parası olmayanlara da bedava çay veriyordu. Büfeye giden yol kapatılınca da Güven’in işleri de bozuldu.

Güven'in iddiasına göre kar araçlarını kiralamak isteyen firmalar Bursa Valiliği’ne yolun tehlikeli olduğu ve kapanması gerektiği yönünde baskı yaptı. Büfesine gitmek isteyen ancak kendisine de izin verilmeyen küçük esnaf, soluğu Valilik binası önünde aldı.

DAHA FAZLA DAYANAMIYORUM DİYEREK KENDİNİ ATEŞE VERDİ 

İşlerinin gün geçtikçe kötüye gitmesine daha fazla dayanamadığını haykıran Güven, valilik önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Polislerin yangın tüpleriyle müdahale ettiği Güven, polis  aracına bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Fikret Güven
FOTO: SÖZCÜ

“ULUDAĞ’DA ÇETE VAR”

Bakacak çaycısı Fikret Güven, daha önce de sosyal medyadan Bursalılara seslenerek, “Uludağ’da bir çete var. Devletin gömleğini giyip de menfaat çetesine hizmet edenler var. Uludağ sizin, burada 10 liraya, çay 20-30 liraya kahve içmek istemiyorsanız, kazıklanmak istemiyorsanız yerinize sahip çıkın” diyerek destek istemişti.

AKP benzin Bursa Çay CHP Ekonomi kahve küçük esnaf Nurhayat Altaca Kayışoğlu Polis Sözcü Uludağ yangın
Son güncelleme: 08:53 15.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more