CHP’li Murat Emir: 6 aylık yalan rüzgarı çökmüştür

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in “Covid pozitif vaka sayısı açıklanan hasta sayısının neredeyse 20 katı” iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısında “Bizim verdiğimiz tablodaki bütün bilgilerin hepsi, tamamının doğru olduğunu söylemek istiyorum. Tablodaki bütün veriler, bütün rakamlar doğrudur” cevabını vermişti.

Bakan Koca, aynı basın toplantısında belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük açıklanan tabloda yer almadığını da ilk defa söylemişti.

“6 AYLIK YALAN RÜZGARI ÇÖKMÜŞTÜR”

CHP’li Murat Emir, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Bakan Koca’ya yanıt verdi. Emir, şu ifadeleri kullandı;

*Sayın Fahrettin Koca bir şeyi doğru yaptı dün akşam. O da aslında bütün pozitif vakaları açıklamadıklarını, pozitif vakalarda şikayet olunca takibe aldıklarını ve bir kısmının hastaneye yatırıldığını, kimse artık hasta dedikleri sadece onları açıkladıklarını söyledi.

*Yani bugüne kadar hepimizin söylediği, alandan bildiğimiz, hekimlerden, sağlık çalışanlarından öğrendiğimiz vaka sayısının çok daha fazla olması gerektiğine dönük bilgilerimiz, bulgularımız, gördüklerimize benzer şekilde olduğunu ama kendi hasta kriterlerine uymadığı için açıklamadığını itiraf etmiş oldu.

*Bu bir itiraftır. Bugüne kadar kamuoyu yanıltılmıştır. Vatandaşlarımıza gerçek bilgiler verilmemiştir. Ve böylelikle vatandaşlarımızın alınan önlemlere yeteri kadar uyum sağlanmasının önüne geçilmiştir.

*Çok daha da önemlisi hükümet zamanında alması gereken etkin önlemleri almama rahatlığına kavuşmuştur. Bakan Koca’nın da itiraf ettiği gibi aslına bakarsanız 6 aylık bir yalan rüzgarı dün çökmüştür. Artık halkımıza doğruları söyleme zamanı gelmiştir.

“BU ARAYÜZE SINIRLI SAYIDA ERİŞİM VAR”

10 Eylül 2020 tarihli, Sağlık Bakanlığı’na ait olduğu ve günlük vaka sayılarını gösterdiği iddia edilen belge hakkında konuşan Emir, şunları söyledi;

*Bu belge üzerinde çok fazla konuşmak istemiyorum. Sayın Bakan zor durumda. Onu anlıyorum. Dolayısıyla bu belgenin doğru olduğunu ben de biliyorum Sayın Bakan da biliyor.

*Tarih yok dedi üzerinde. Tarih var. Dikkatli baksaydı görürdü. Bunlar günlük vaka sayıları. Sağlık Bakanlığı’nda bu arayüze sınırlı sayıda kişinin erişimi olduğunu biliyoruz.

*O sınırlı sayıda erişim yetkisi olan kişiler üzerinde yapılan soruşturma sonucunda birkaçı hakkında gizli belge ve bilgi sızdırmak iddiasıyla suç duyurusunda bulunma hazırlığı olduğunu biliyoruz.

KOCA’DAN ULUSAL ÇIKARLAR AÇIKLAMASI

Bakan Koca, vaka sayısı itirafının ardından yükselen ‘Gerçek vaka sayıları kaç?’ sesleri üzerine bugün sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı.

Koca, “Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır” ifadelerine yer verdi.

“GERÇEKLERİ GİZLEYEREK KORUNMAZ”

Bakan Koca’nın bu açıklamasının bir başka itiraf olduğunu savunan Murat Emir, “Bakandan bir itiraf daha. Rakamları ulusal çıkarlar için çarpıttım demeye getiriyor. Ulusal çıkarlar, pandemi sürecinde evrensel ölçütlerde önlemler alınarak, halkı doğru bilgilendirerek, ekonomik anlamda vatandaşın yanında yer alarak korunur. Gerçekleri gizleyerek korunmaz” dedi.