CHP’li Özel: Abdullah Gül’ün CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bir süredir gündemde olan tartışma konusuna son noktayı koydu. Kesin bir dille 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını belirten Özel, “Bu haberleri kesin bir dille yalanlıyoruz” dedi.

Bu konunun gazetelerde ve çeşitli televizyon programlarında sürekli tartışıldığını ifade eden Özel şöyle konuştu:

* ‘Abdullah Gül Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı mı?' Değil. Abdullah Gül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olması mümkün değildir.

* Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ilgili kanuna göre; Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis Grubu tarafından aday gösterilecektir.

“ADAY CHP’LİLERİ RAHATSIZ EDECEK HİÇ KİMSE OLMAYACAK”

* Elbette partimizin yetkili organlarında tartışıldıktan ve bu konu olgunlaştıktan sonra adaylaşacaktır. Ancak bu grubun grup başkanvekili olarak ve bu partinin yetkili kurullarını çok iyi tanıyan birisi olarak açık yüreklilikle söylemek isterim ki: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı, Cumhuriyet Halk Partilileri rahatsız edecek, Cumhuriyet Halk Partililerin adaylığından memnuniyetsizlik duyacağı hiç kimse olmayacak.

* O yüzden bugün tekrar ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Abdullah Gül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olma gibi bir konu gündemimizde yoktur. İhtimal dahilinde değildir. Bu haberleri kesin bir dille yalanlıyoruz.