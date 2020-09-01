CHP’li Özel Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen davetiyeyi yırttı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan adli yıl açılış töreni için davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan corona virüsü test sonucu istenmesine sert tepki gösterdi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

*Bu bir hadsizlik, bu bir terbiyesizlik. Buradan uyarıyoruz. AKP ve onu yöneten küstah akıl, bir daha CHP'ye davetiye yolladığınız herhangi bir yere böyle bir hadsizlik yapmayacaksınız. Ya davetiye yollamayın ya bu rezilliği yapmayın.

*Bu terbiyesizliği, yok hükmünde kabul ediyoruz ve çiğniyoruz. O sarayı yöneten küstah aklın, iğrenç yaklaşımlarından yaka silkiyoruz. Bunlarla siyaset yapmak zor.