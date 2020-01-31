CHP’li Özel, Kızılay’daki bağış miktarına dikkat çekti!

Elazığ’da yaşanan ve 41 yurttaşın yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ilk gününde nakdi bağış çağrısıyla tepkilerin odağına oturan Kızılay Başkanı Kerem Kınık şimdi de başkanlığı döneminde artan bağış miktarıyla gündeme geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın başkan olmasının ardından artan bağış miktarına dikkat çekti.

“BAĞIŞLAR VE AKIBETİ TEK TEK AÇIKLANMALI”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medyada gündeme getirdiği konuyla ilgili olarak, şu paylaşımlarda bulundu:

* Kerem Kınık, başkan olmadan önce 2015 yılında kuruma 54,3 milyon TL bağış yapılmışken, bu miktar 2018 yılında 3,46 milyar TL’ye çıkıyor.

* Bu artış Kızılay’ın yandaş şirketlerin vergi kaçırma paravanına dönüştüğü iddialarını güçlendiriyor.

* Bağışlar ve akıbeti tek tek açıklanmalı!.

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“DİKKATLİ BİR BİÇİMDE İNCELENMELİ”

Paylaşımla ilgili olarak SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kızılay’ın vergi kaçırma paravanına döndüğünü iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, BaşkentGaz A.Ş.’nin Ensar Vakfı’na yaptığı 8 milyon dolarlık bağışında paravan olarak kullanılmasına tepki gösterdi.

Kızılay’a yönelik bağışların son yıllarda arttığını belirten Özel, şöyle konuştu:

* Bu artış Kerem Kınık’ın 2016 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olmasının ardından artıyor.

* Kuruma yapılan bağış miktarı 2013 yılında 88 milyon 151 bin TL, 2014 yılında 74 milyon 510 bin TL, 2015 yılında 54 milyon 355 bin TL olarak kayıtlara geçerken, 2016 yılından itibaren dramatik artışlar yaşanıyor.

* 2016 yılında bağış miktarı 1 milyar 173 milyon TL, 2017 yılında 2 milyar 261 milyon TL, 2018 yılında ise 3 milyar 465 milyon TL olarak kaydediliyor.

* Kızılay’ın bir yandaş şirketin Ensar Vakfı’na bağış yaparak vergi kaçırma paravanına döndüğü belgelendiğine göre, bu artışın dikkatli bir biçimde incelenmesi gerekmektedir.

* 2016 yılından itibaren Kızılay’a yapılan tüm bağışlar ve akıbetleri açıklanmak zorundadır.

* Kızılay gibi ülkemizin göz bebeği olan köklü bir kurumun yandaş şirketlerin vergi kaçırmak için aracı olarak kullandığı bir kuruma dönüşmüş olması çok üzücüdür.

* Bu nedenle bu bağışların tamamının kamuoyuna açıklanması gerekliliği ortadadır.

* Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz.