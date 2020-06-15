CHP’li Özgür Özel: HDP’nin yürüyüşünün engellenmesi anayasal bir hakkın kısıtlanmasıdır

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından eylem kararı alan HDP’liler yürüyüş için Silivri’den ve Hakkari’den Edirne’ye harekete geçmişti. Silivri’den yürüyüşe geçen, aralarında Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı nda bulunduğu HDP’li gruba polis müdahale ederek bazı kişileri gözaltına aldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise yaşanan olaylara sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla tepki gösterdi.

Polis müdahalesini anayasal hakkın kısıtlaması olarak değerlendiren CHP’li Özel “HDP’nin yürüyüşünün engellenmesi ve yapılan müdahale anayasal bir hakkın kısıtlanmasıdır. Bu yaşananlar polis devleti algısını güçlendirmekte, demokrasiyi ve hukuk devleti ilkelerini zedelemektedir” ifadelerini kullandı.