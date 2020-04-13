CHP’li Özkan: Mafya, hırsız affedilecek, gazeteciler cezaevinde kalacak!

Yeni af yasasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından, Gazeteci Barış Pehlivan'ın infaz düzenlemesi için kullandığı ifadeleri paylaştı.

“ÇOCUK PORNOGRAFİSİ GİBİ SUÇLARI İŞLEYENLER AFFEDİLECEK”

AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine tepki gösteren Özkan sosyal medya paylaşımında “Tayyip affıyla, mafya, hırsız, dolandırıcı, rüşvetçi, fuhuş yaptıran, gaspçı, insan kaçakçısı, çocukları fuhuşa sürükleyen, çocuk pornografisi gibi suçları işleyenler affedilecek, gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel cezaevinde kalacak” ifadelerini kullandı.

“KADERLERİ YAZGILARI OLACAK”

Özkan'ın ‘Gazeteci Barış Pehlivan'ın infaz düzenlemesine ilişkin mesajı' başlığı ile paylaştığı görselde ise, “Aklımda adalet yerine kayırma olsaydı, çıkacaktım. Elimde kalem yerine bıçak olsaydı, çıkacaktım. Masamda kağıt yerine para olsaydı, çıkacaktım. Benim içim huzurlu. Onların ise, adaletten, kalemden, kağıttan nasıl korktuklarının tescilidir bu yaptıkları. Karakterleri yazgıları olacak” ifadeleri yer aldı.