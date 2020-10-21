CHP’li Özkoç’tan anket açıklaması

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ni eleştiren Özkoç, Türkiye'de hiçbir şeyin itibarı olmadığını belirterek şunları söyledi;

*Bizim TBMM'de sorularımızla yanıtlarımızı aldıktan sonra herhangi bir yaptırımımız var mı? Bütçeyi nasıl oluştururlarsa kendileri yapıyorlar. Hiçbir sözün arkasında durmuyorlar.

*Sayıştay artık devre dışı. Bu parayı harcayacak olan devlet ile ilgili TBMM'nin yaptırımı yok. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile yok edildi. Bir tek kişinin iki dudağı arasında. Şahsı ne söylerse o gerçekleşiyor. Biz bütçe ile ilgili ne söylersek söyleyelim bir karşılığı yok.

“TÜRKİYE'DEN SES ÇIKMIYOR”

Türkiye'den ses çıkmadığını vurgulayan Özkoç, “FETÖ konusunda aldatıldığını söylüyor, tepki yok. ‘Ülkeyi yönetemedik' diyor, Türkiye'den ses çıkmıyor. Mazeret ne? Sendikalar, meslek odaları, STK'lar ‘korkuyoruz' diyor. Bu AKP'nin başında bulunan kişi, Türkiye'yi yönetirken değerlerini hiçe saydı, İslam dünyasının değerlerini hiçe saydı. Bu kişi adı Zekeriya Öz olan savcının ‘arkasında duruyorum' dedi, kimsenin sesi çıkmadı. Toplumun dinamiklerinden tek bir ses gelmedi. Bu kişi doktor, emekçi askerleri itibarsızlaştırdı. Kimsenin sesi çıkmadı” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN'IN YALANINA İNANACAK MI?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada ‘hedef 2053' demesine dikkat çeken Özkoç, şöyle konuştu:

*Bu ülke bunun peşinden gidecek mi gerçekten? Türkiye'de ekonomiyi tamamen sıfırlayan, dolar ve euro başını alıp gitmişken umurunda olmayan damadını hazinenin başında oturtuyorken hala bu insanlar Recep Tayyip Erdoğan'a güvenmeye devam edecek mi gerçekten?

*Siftah yapamayan esnaf, 2053 hedefine kilitlenecek mi gerçekten? Bu ülkede insanlar kendini yakarken, gençlerin yüzde 70'i ülkeyi terk etmeye hazırken bu insanlar Erdoğan'ın yalanlarına gerçekten inanacak mı?

“BU BÜTÇE, YALAN BÜTÇEDİR”

Genel Kurula gelecek bütçenin bir kişinin iki dudağı arasında kullanılacak bir bütçe olduğunu vurgulayan Özkoç, şunları söyledi:

*Cumhur İttifakı'ndan emir alan kişi Türkiye'nin bütçesini anlatacak. Sesinizin dört duvar arasında yankılandığını bilmek kadar acı bir şey olabilir mi? Yaptırımımız yokken, sorgulamıyorken… İnsanlar kendilerini yakıyor, milletin sesi çıkmıyor.

*Haykırıyoruz! Bu bütçe yalan bütçedir, insanları 18 yıldır kandıranların bütçesidir. Bu bütçe 15 Temmuz'da şehit edilenlerin parasına el koyanların bütçesidir. Fakir fukaranın hakkını gasp edenlerin bütçesidir. Fuat Oktay'ın masallarının bütçesidir.

“MİLLETİN OLMAYAN BÜTÇEYE ‘HAYIR' DİYORUZ”

*İktidarın bütçesine inanmıyoruz. Bu yalan bütçe, köylünün, öğrencinin bütçesi olmayan bu bütçe MHP oylarıyla kabul edilecektir. Eğer biz bu yalanlara inanmaya devam edeceksek, Türkiye için söylenecek söz kalmamıştır.

*Bugün Bütçe Komisyonu'nda ilk adım atılacak ama geriye yalan rüzgârından esintiler kalacak. Bundan kurtulmanın tek yolu var. Tekrar güçlü parlamenter sisteme dönmek. Yıllarca Türkiye, Saddam rejimini eleştiriyordu. Türkiye'de Erdoğan, akrabalarıyla yönetiyor. Sarayda oturuyorlar.

*Türkiye'de de herkesi itibarsızlaştıran bir sistem kuruldu. Orada da korku hakimdi burada da korku hakim. Bu bütçe kendine yaklaşanı test ettirdikten sonra 50 metre öteden konuşan, esnaftan uzak saray bütçesidir.

*Daha bu bütçeye bugünden CHP olarak bize sundukları yalanları biliyoruz. Milletin bütçesi gelene kadar onların bütçesine ‘hayır' diyoruz.

“HUKUKTAN YANA MI SARAYDAN YANA MI?”

Gazetecilerin, milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verilecek karar üzerine sorulan soruya Özkoç şöyle cevap verdi:

“Büyük bir ihtimalle mahkemeler konusunda irade belirten kişi olan ve sarayda oturan kişinin baskısıyla mücadele ediyorlardır. ‘Hukuktan yana mı saraydan yana mı karar alalım' diye tartışıyorlardır. Kim onları etki altına almaya çalışırsa çalışsın, bu ülkenin evlatları olduğu gerçeğini unutmuyoruz. AYM; hak, hukuktan yana karar verdi şimdi alt mahkemedeki tetikçiye bunu yok ettirdiler. Ben 15 nolu mahkemenin vicdandan yana hukuktan yana karar vereceğini umuyorum. Bütün onlara yapılan uyarılara rağmen aldıkları eğitime ve bu ülkenin evlatları olma sorumluluğunu yerine getireceklerini umuyorum.”

ANKET AÇIKLAMASI

Anketlerdeki oy oranlarının düşmesi tartışmasıyla ilgili sorulan soruya da cevap veren Özkoç, “Yapılan tüm anketler, Millet İttifakı oylarının yükseldiğini gösteriyor. Millet İttifakı'nı bütün millet kucaklıyor” dedi.

NE OLMUŞTU? CHP'li Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda CHP'nin oy oranının yüzde 17 olduğunu söylemişti. İnce'nin bu açıklamasına CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan tepki gelmişti.

İlginizi Çekebilir Muharrem İnce: CHP'nin özrü kabahatinden büyük