CHP’li Öztrak: Bu bütçe, faiz lobilerinin ve Saray sosyetesinin bütçesi

Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2021 yılı bütçe teklifine sert sözlerle tepki gösterdi. Öztrak, “Faizcilere ödenecek paradaki artış, toplanacak vergilerdeki artışın iki katı. Buna karşılık vatandaşa hizmet için yapılacak harcamalardaki artış, vergilerdeki artışın yarısı kadar olacak” ifadelerini kullandı.

“MİLLETVEKİLLERİNE BÜTÇE ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI İÇİN VERİLEN SÜREDEN 24 SAAT GASBEDİLDİ”

Anayasanın 151'inci maddesinde, “Bütçe teklifi Cumhurbaşkanı tarafından mali yılbaşından en az 75 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulur” denildiğini hatırlatan Öztrak, şöyle konuştu:

* Anayasanın emri bu. Ancak burada da Saray'ın anayasaya uymadığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe hakkına saygı göstermediği görülüyor.

* 2021 yılı Bütçe Kanun Teklifi Pazar sabahı devletin resmi haber ajansında yarım yamalak açıklanıyor, Cumartesi akşamı verilmesi gereken.

* Teklif, Meclis'in internet sayfasına ise ancak 2 gün sonra, pazartesi sabahı konulabiliyor. Saray üçüncü bütçe teklifini Meclis'e zamanında vermiyor. Anayasaya uymuyor.

* Sonuçta milletvekillerine bütçe üzerinde çalışmaları için anayasayla verilen 75 günlük sürenin 24 saati Saray hükümeti tarafından gasp ediliyor.

“ADALETİ SAVUNAN HAKİMLERİN OLDUĞUNA İNANIYORUZ”

“Bu yaklaşım tek adam rejiminin çıkardığı ve ülkeyi 2.5 yılda buhrana sürükleyen devlet krizinin en önemli nedenlerinden biridir” diyen Öztrak, şu açıklamalarda bulundu:

* Anayasayı tanımayan, Saray'ın vesayeti altındaki hakimler de Saray böyle yapınca anayasayı tanımıyor.

* Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuku, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen göz göre göre çiğneniyor. Ama biz yine her şeye rağmen yeniden zuhur eden Zekeriya Öz'lere karşı adaleti savunan hakimlerin olduğuna inanıyoruz.

“EKONOMİK BUHRAN NASIL SARAY'A UĞRAMADIYSA BÜTÇEYE DE YANSIMAMIŞ”

2020 yılı bütçe tasarısının, hükümetin bütçeye “özensiz yaklaştığını” ortaya koyduğunu savunan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

* Bu bütçe, ‘laf olsun torba dolsun' hesabıyla hazırlanan bir bütçedir. Ülkemizin içinde olduğu ekonomik buhran nasıl Saray'a uğramadıysa, bütçeye de yansımamıştır.

* Saray gelecek yıl siftahsız dükkan kapatan esnafımızdan, borca batırdığı çiftçilerimizden, KOBİ'lerimizden, işlerini elinden aldığı işçilerimizden, mutfağındaki tencereyi kaynatamayan ev kadınlarımızdan, sayıları 13 milyonu aşan işsizlerimizden, ‘ben' diyor, ‘1 trilyon 58 milyar Türk Lirası vergi toplayacağım'.

* Buna göre milletten toplanacak vergiler bir önceki yıla göre yüzde 16.4 artıyor.

“ARABA YA DA MOTORLU ARAÇ ALIRSAK ÖTV'LERİN TOPLAMI 40 MİLYAR TL'YE ÇIKACAK”

2021 yılında toplanacak her 5 liralık verginin 1 lirasının Özel Tüketim Vergilerinden (ÖTV) geldiğini söyleyen Öztrak, şunları söyledi:

* Önümüzdeki yıl akaryakıt ve doğalgaz kullanırken 76.5 milyar TL tutarında Özel Tüketim Vergisi ödeyeceğiz.

* Araba ya da motorlu bir başka araç alırsak devlete ödeyeceğimiz ÖTV'lerin toplamı yüzde 20 artışla 40 milyar TL'ye çıkacak.

* Beyaz eşya, cep telefonu, bilgisayar alırken ödeyeceğimiz Özel Tüketim Vergisi ise yüzde 19 artarak 13.5 milyar lira olacak.

* Üstüne üstük bir de devlet, evden işe giden vatandaştan 6 milyar TL'lik trafik cezası kesmeyi ön görüyor. Yine önümüzdeki yıl toplam cezalar, tüm cezalar dahil, 19 milyar lirayı aşacak. Liste bu şekilde uzayıp gidiyor.

“BİR YIL ÖNCEYE GÖRE HARCAMALAR YÜZDE 11 ARTIYOR”

“Peki ödenecek bu paralar, milletten toplanan bu vergiler nerelere gidecek?” diye soran Öztrak, şu açıklamalarda bulundu:

* Bu bütçeyle devlet önümüzdeki yıl 1.3 trilyon lira harcama yapacak. Bir yıl önceye göre harcamalar yüzde 11 artıyor. Bunun 180 milyar lirası faize gidiyor.

* Faiz lobilerinin cebine gidecek para ise 2021'de tam yüzde 31 oranında artıyor. Buna karşılık çoğu vatandaş için yapılan hizmetlere harcanacak faiz dışı giderlerdeki artış ise yüzde 8.5 seviyesinde kalıyor.

* Yani vatandaştan toplayacakları vergi yüzde 16.5 artarken; faizcilere verecekleri para yüzde 31 artacak.

* Vatandaşlara hizmet için harcanacak paradaki artış ise sadece yüzde 8.5 olacak. Faizcilere ödenecek paradaki artış, toplanacak vergilerdeki artışın iki katı. Buna karşılık vatandaşa hizmet için yapılacak harcamalardaki artış, vergilerdeki artışın yarısı kadar olacak.

“SARAY'IN MASRAFI ÖNÜMÜZDEKİ YIL YÜZDE 28.1 ARTIYOR”

Öztrak, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

* Bu yıl yaşanan salgında vatandaşa destek yerine borç veren, iban numarası gönderip bağış isteyen, beş maskeyi bile parasız dağıtamayan, kırk yıl vergi veren esnafa kırk gün bakamayan, yoklukta ‘sabret' diye millete akıl veren Saray, bu yıl 30 tane makam arabası alacak. Toplam 47 araç alacak.

* Saray'ın harcamalarındaki artış oranı, faiz ödemelerindeki artışa yetişmiyor. Yetişemiyor ama ondan çok da aşağı kalmıyor.

* Cumhurbaşkanlığı'nın ödeneği, yani Saray'ın masarifi önümüzdeki yıl yüzde 28.1 artıyor. Özetle bu bütçe, faiz lobilerinin ve Saray sosyetesinin bütçesi. Vatandaşa da askıda ekmek kalıyor.