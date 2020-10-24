CHP’li Öztrak: CHP’nin yayımladığı ’21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı’ adlı kitapçık toplatıldı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 Şubat 2020'de TBMM'de yaptığı konuşmanın resimli halinin ve CHP'li vekillerin Meclis kürsüsünde FETÖ konusunda söylediklerinin özet halinde yer aldığı ‘21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı' isimli kitapçığın toplatıldığını söyledi.

“12 EYLÜL DARBECİLERİNİ HATIRLATAN BİR ÜSLUPLA…”

Bugün öğle saatlerinde parti genel merkezine ve bir il başkanlığına bir mahkeme kararı tebliğ edildiğini söyleyen Öztrak, “Karar, bir Cumhuriyet Halk Partisi kitapçığına basım, dağıtım ve satış yasağı getirilmesi ile ilgilidir. Yetmemiştir, 12 Eylül darbecilerini hatırlatan bir üslupla kitaplara el konulmasına ve toplatılmasına da karar verilmiştir. Toplatılmasına karar verilen Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yayımlanmış, '21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı' adlı şu (elinde göstererek) kitapçıktır” diye konuştu.

“NERESİNDE HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK VARDIR?”

Bu kitapçığın, Kılıçdaroğlu'nun TBMM kürsüsünde 11 Şubat 2020'de yaptığı konuşmanın resimli hali olduğunu ifade eden Öztrak, şunları söyledi;

*Yine bu kitapçıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ konusunda yıllardır TBMM kürsülerinden yaptığı eleştiriler özet olarak vardır.

Şimdi soruyorum: Bu kitabın neresinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik vardır? Bu kitapta yer alan 25 Ağustos 2004 tarihli uygulanmayan Milli Güvenlik Kararı mı halkı kin ve düşmanlığa tahriktir?

*Bunu mu yayımlamak halkı kin ve düşmanlığa tahriktir? Ya da bu kitapta yer alan, birçok AKP Sözcüsünün çok daha önce basına yansımış sözleri mi halkı kin ve düşmanlığa sürüklemektedir?

“İLK SANDIKTA BİLETİNİZİ KESECEK”

*Bu çerçevede bu kitabın toplatılması, yasaklanması ana muhalefet partisinin siyasi faaliyetine yargının ağır bir müdahalesidir.

*Bir ülkede demokrasi yoksa, hukukun üstünlüğü yoksa vatandaşın can ve mal güvenliği de olmaz, milletin tenceresi dolmaz, karnı doymaz, ülkemizin uluslararası itibarı olmaz, dünyada sözü dinlenmez.

*Artık milletimiz yaptıklarınızı görüyor, söylediklerinizi duyuyor, sabırsızlıkla önüne gelmesini beklediği ilk sandıkta biletinizi kesecek, yerinizi gösterecek, evlerinize gönderecek.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın FETÖ'cü eski yaverinin 18 yıllık cezası müebbete çevrildi