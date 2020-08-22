CHP’li Şener’den doğalgaz çıkışı!

Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirdiği ‘Millete Sesleniş' konuşmasında, “Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi” müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fatih sondaj gemimiz Tuna-1'deki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’YE SADECE 8 MİLYAR DOLAR KALACAKTIR”

Erdoğan’ın açıklamasının ardından AKP’nin kurucuları arasında yer alan ve 2018’de CHP’den Konya Milletvekili seçilen Abdüllatif Şener doğalgaz rezervine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

* Şener paylaşımında şu ifadelere yer verdi, “Doğal gaz! Hükümet'in açıklamaları tamamen doğruysa bile; 320 milyar metreküp gazın tamamı Türkiye'nin sadece 5 yıllık ihtiyacı kadardır.

* Çıkarma işi yandaşa veya yabancıya verilirse, Türkiye'ye sadece 8 milyar dolar kalacaktır. Nokta!