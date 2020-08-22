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CHP’li Şener’den doğalgaz çıkışı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurmasının ardından AKP'nin kurucuları arasında yer alan ve 2018'de CHP'den Konya Milletvekili seçilen Abdüllatif Şener’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Şener,"320 milyar milyar metreküp gazın tamamı Türkiye’nin sadece 5 yıllık ihtiyacı kadardır. Çıkarma işi yandaşa veya yabancıya verilirse, Türkiye’ye sadece 8 milyar dolar kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ / Konya
11:30 -
Haberler Gündem
CHP’li Şener’den doğalgaz çıkışı!

Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirdiği ‘Millete Sesleniş' konuşmasında, “Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi” müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fatih sondaj gemimiz Tuna-1'deki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’YE SADECE 8 MİLYAR DOLAR KALACAKTIR”

Erdoğan’ın açıklamasının ardından AKP’nin kurucuları arasında yer alan ve  2018’de CHP’den Konya Milletvekili seçilen Abdüllatif Şener doğalgaz rezervine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

* Şener paylaşımında şu ifadelere yer verdi, “Doğal gaz! Hükümet'in açıklamaları tamamen doğruysa bile; 320 milyar metreküp gazın tamamı Türkiye'nin sadece 5 yıllık ihtiyacı kadardır.

* Çıkarma işi yandaşa veya yabancıya verilirse, Türkiye'ye sadece 8 milyar dolar kalacaktır. Nokta!

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Son güncelleme: 11:52 22.08.2020
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