CHP’li Sertel: Hasta bakıcıya da ek ödeme verilsin

Sağlık çalışanlarına üç aylık yüzde 100 ek ödeme yapılmasına ilişkin alınan kararın hastayla bire bir temas halinde olan hasta bakıcıları ile temizlik işçilerini kapsamadığını belirten Sertel, “Bu karar, personeller arasındaki iç barışı bozar. Müdüre, doktora ek ödeme var ama emekçiye yok. O hastanın yatağını düzeltene, odasını temizleyene ödeme yok. Bu bir teşvik değil” dedi.

CHP'li Sertel şöyle devam etti: “Bu noktada Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, istisnasız tüm sağlık çalışanlarına her ay iki maaş verilmesini önermişti bu uygulanabilirdi. Ayrıca yurt dışında tıp fakültesi

bitiren yüzlerce doktor, YÖK'e başvurdu ve bekliyor. Bu sağlık personellerinin de ataması bir an önce yapılmalı. Yoğun bakım yatak kapasitemiz ve solunum cihazı sayımız da acilen artırılmalı.”