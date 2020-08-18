CHP’li Sümer’den atanamayan öğretmen ve sağlık personeli için formül

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Covid 19 salgınından dolayı okulların açılmasının 21 Eylül'e ertelendiğini, bu tarihte bile nasıl açılacağının ise henüz tam olarak bilinmediğini söyledi.

Okullarda öğrenci sayısının azaltılması, farklı saatlerde eğitim verilmesi gibi önlemlerin düşünüldüğünü belirten Orhan Sümer, “Bu tür geçici önlemlerin yanı sıra artık öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığını ön plana alan yeni bir eğitim politikasının yaşama geçirilmesi gerekmektedir” dedi. Bu kapsamda köy okullarının yeniden açılmasının gündeme alınmasını isteyen Sümer, açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

BİR CUMHURİYET PROJESİYDİ

* Köy okulları bir Cumhuriyet politikasıydı. Bir köye okul açılması sadece öğrencilerin okumasının yanı sıra eğitimi köye götürmek amacını da taşıyordu. Bu politika terk edilerek taşımalı eğitime geçilmesi istenilen sonuç elde etmemiştir. Farklı yerleşim yerlerinden, farklı köylerden gelen çocuklar aynı okullarda eğitim görüyorlar. Böylece, bir yerleşim yerinde görülen salgın çocuklar üzerinden diğer yerleşim yerlerine taşınacaktır. Bu büyük bir risktir. Bunun için yapılması gereken öncelikli olarak köy okullarının yeniden açılmasıdır. Böylece çok sayıda öğrenci kendi köylerindeki okullara yürüyerek gidecektir. Salgının yayılma riski azalacaktır.

MEB'E YÜK OLMAZ

* Köy okullarının büyük bölümü bakım ve onarımdan geçirilmesi durumunda hizmet verebilecek durumdadır. Bakım ve onarım masrafları Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yük getirmeden yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve köy halkının dayanışmasıyla çözülebilecektir. Atama bekleyen yüz binlerce öğretmenin de bu okullarda görevlendirilmesiyle bu sorun da azalacaktır.