CHP’li Tığlı rakamları verip hatırlattı: Keyif çayı demlemesini isteyemezsiniz

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve İl Başkanı Fikri Bilge, Giresun'da sel felaketinden zarar gören ilçeleri yeniden ziyaret etti. Beraberinde Merkez İlçe Başkanı ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile afetten en çok etkilenen Dereli İlçesinde esnaf ve vatandaşı ziyaret eden heyet bilgi aldı.

Tığlı, ilçenin büyük bir kısmı için verilen yıkım ve acil tahliye kararının mağduriyete sebep olduğunu vatandaşın mülkleri için eşitlikten uzak düşük değer tespitleri yapıldığını bunun yaraları sarmak bir yana yaraya tuz basmaya benzediğini söyledi. Tığlı, “Bu sorumluluğun faturasını vatandaşa ödetmemek devletin görevidir” dedi.

DEĞERİ MAL SAHİBİNE VERİLMELİ

“Yaşanan afetin temel sebepleri olarak görülüp değerlendirilmiş olacak ki bu binaların tümü için yıkım kararı verildi” diyen Tığlı şöyle konuştu:

* İmarlı, iskanı alınmış, ruhsatlı hanelerin iş yerlerinin yıkılması ve acele boşaltılması isteniyorsa bunun gerçek değerlerinden ele alınıp vatandaşımızın afet zararının tümünün karşılanması talebi devletimizi yönetenlerden en doğal beklentisidir.

* Bu afeti tek bir sebebe bağlayamayız, çok faktörün bir arada değerlendirilip tekrarının yaşanmaması için ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Yıkım kararları bu faktörlerden biri olarak görülüp bir karar alınmışsa burada sorumluluğu olanların hesap vermesini bekleriz.

ÇOLUK ÇOCUĞUN HAKKINI KORUYUN

Tığlı, “Afet sonrasında bölgede çalışma yürüten Bakanlara şehrim ve vatandaşlarım adına teşekkür ederim” derken geçmişte yaptığı uyarıları hatırlatarak devam etti:

* Daha önce de uyardım. Bu hasar tespitlerini esnaf temsilcilerinin de katılımıyla doğru bir değerlendirmeyle ve keza vatandaşın 3 katlı evini ve dükkanını değerinin kimi yerde üçte biri, kimi yerde yarısı kimi yerde hak ettiği ölçüde tespitini yapmayı nasıl başardığını burada kriterin ne olduğunu merak ettiğimizi ifade etmek isterim.

* Vatandaşımız bir büyük afet yaşadı, tüm mağduriyeti ve acısına rağmen devlet karşında boynumuz kıldan ince deyip vakur bir duruş sergiliyorsa onun çoluk çocuğunun hakkını korumanın devleti yönetenlerin burada en önemli vazifesi olduğunu hatırlatmak isterim.

* Çok sınırlı sürede mülklerini boşaltması, tahliye etmesi istenilen vatandaşlarımızı kırmadan, stres altında sabrı tükenmiş insanımızı anlayarak mağdur etmeden bir çözüm sunalım.

NASIL KEYİF ÇAYI DEMLESİNLER?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun'da yaptığı ve sonrasında vatandaşa çay dağıttığı miting ile vatandaşın dertlerinin bitmediğini söyleyen Tığlı sözlerini şöyle bitirdi:

* Afetin ilk günlerinde zararları karşılamak için oldukça azimli, cömert görünen iktidar, zarar gören esnaf ve yıkım kararı verilen hane sayısı karşısında bu cömertliği afetzededen bekler oldu.

* Afet zararı 100 bin lira olan esnafa 13 bin, 120 bin olana 15 bin lira yardım yapıp keyif çayı demlemesini isteyemezsin.