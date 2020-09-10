CHP’li Torun: Ordu ormanlarının 3’te 1’i maden sahası yapılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, son ihale ile Ordu ormanlarının 3’te 1’inin maden sahası olacağını belirterek “Bunu kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

CHP’li Torun, konu ile ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, şunları söyledi:

* Maden arama sahası izni verilen alanın büyüklüğü 58 bin 566 hektardır. Bir başka ifade ile ilimizdeki toplam orman alanının yüzde 25’inden daha fazla bir alana maden arama ruhsatı verilmiş durumdadır.

* Bu oran 17 Eylül 2020’de ihaleye çıkılacağı ilan edilen 9 yeni sahayla, yani toplamda 11 bin 225 hektar alanın daha ilave edilmesi ile yüzde 34 seviyesine çıkacaktır.

* Yani her 3 orman alanından birine maden arama sahası ruhsatı verileceği anlamına gelmektedir.

“FATSALI VATANDAŞLARIMIZ İÇİN HAYATİ RİSK SÖZ KONUSU”

Fatsa’daki siyanürlü altın madenciliği uygulaması sonucu oluşan çevre kirliliğini hatırlatan CHP’li Torun, sözlerine şöyle devam etti:

* Madenin çevresinden alınan 32 toprak ve 11 adet su örneği üzerinde yapılan testlerle bölgede meydana gelen çevre kirliliği çok net bir şekilde ortaya konuldu.

* Buna göre toprak ve derelerdeki zehirli metaller ortalamanın katbekat üzerinde.

* Yer kabuğunda ortalama 20 ppm (milyonda bir) düzeyinde olması gereken kurşun değerleri, madenin çevresinde yaklaşık 5 ile 7 kat arasında daha fazla çıktı.

* Kızılcasu ve Erenyurt Deresi’nin Elekçi Irmağı ile buluştuğu noktada kurşun değeri 10 kat kadar daha fazla. Arsenik değerleri de normalden 6-7 kat fazla.

* Çok ciddi bir çevre katliamı ve vatandaşlarımız için sağlığı açısından hayati risk ile karşı karşıyayız.

“3 KURUŞ İÇİN İNSAN HAYATI HİÇE SAYILIYOR”

* İktidar bölge halkına daha fazla gelir kazandıracak, onlara iş, aş, ekmek sağlayacak tarımsal üretimi teşvik etmek yerine, sermayedarlara Ordu’muzu peşkeş çekmekte, talan ettirmektedir.

* İktidar, 3 kuruş için insanlarımızın hayatını hiçe saymaktadır. Biz bu durumu daha önce Bergama’da, Kaz Dağları’nda tecrübe ettik.

* Yandaşların cepleri dolarken bölge halkının sadece eziyet çektiğini gördük. Ordulu hemşehrilerimizin de bunları yaşamasına müsaade etmeyeceğiz.