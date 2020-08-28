CHP’li Utku Çakırözer, TBMM’ye taşıdı: SÖZCÜ TV’nin logo ve lisans başvurusu neden bekletiliyor?

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, SÖZCÜ Gazetesi'nin TV kanalının logo ve lisans değişikliği için RTÜK'e yaptığı başvurunun altı aydır değerlendirmeye alınmamasını Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması talebiyle Meclis'e soru önergesi veren CHP'li Çakırözer, şu ifadeleri kullandı: “SÖZCÜ Gazetesi'nin televizyon kurma girişiminin hiçbir dayanak gösterilmeden aylardır bekletilmesi, başvurunun işleme dahi konulmaması kabul edilemez. Bu hem halkın haber alma hakkının, hem de iş ortamı ve girişim özgürlüğünün engellenmesidir.”

SİYASİ GEREKÇELER Mİ?

SÖZCÜ Gazetesi'nin TV kanalı için RTÜK'e 27 Şubat tarihinde belgelerle birlikte başvuruda bulunduğunu belirten Çakırözer, “Altı ay önce yapılan başvuruyu sonuçlandırmayan RTÜK, henüz yayına başlamayan TV kanalına izinsiz ‘logo değişikliği yaptığı' gerekçesiyle de 26 bin lira para cezası verdi. Bu başvuruların aylardır değerlendirmeye alınmaması halkın haber alma hakkını da engelliyor” dedi.

Çakırözer, Halk TV'nin HD yayına geçebilmek için Aralık 2019'da yaptığı başvurunun da 10 aydır bekletildiğine dikkat çekerek, “Sözcü Gazetesi ve Halk TV'nin RTÜK'e yaptığı başvuruların aylarca bekletilmesinin ardında siyasi gerekçeler mi yatmaktadır?” diye sordu.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

– Başvurunun RTÜK tarafından sonuçlanmamasının gerekçesi nedir? Yayıncı kuruluşa bekletme gerekçeleri hakkında bilgi verildi mi? Verilmesi düşünülüyor mu?

– SÖZCÜ Gazetesi'nin başvuru yaptığı tarihten itibaren geçen altı aylık süre içinde kaç TV kanalı RTÜK'e başvurdu? Kaç kanalın başvurusu değerlendirmeye alındı?

– Bir TV kanalının yayın hayatına başlayabilmek için başvurunun uzun süre bekletilmesi ‘iş ortamı ve girişim özgürlüğünün' de engellenmesi değil midir?

– SÖZCÜ TV'nin başvurusu yanıtsız bırakılırken, 26 bin liralık ceza kesilmesinin gerekçesi nedir?

– SÖZCÜ Gazetesi ve Halk TV'nin RTÜK'e yaptığı başvuruların aylarca bekletilmesinin ardında siyasi gerekçeler mi yatmaktadır? Bu kanallara izin verilmemesi basın özgürlüğünün ve haber alma hakkının da engellenmesi değil midir? Bu başvuruların bir an önce sonuçlandırılması yönünde RTÜK'ün bir girişimi olacak mı?