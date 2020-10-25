CHP’li Yüksel Özkan corona virüsüne yakalandı

Yüksel Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum” dedi.

“BENİMLE TEMAS EDEN ÖNLEM ALSIN”

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, dün yaptırdığı Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Özkan paylaşımında ,”Sevgili dostlar, halsizlik, ateş, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle dün yaptırdığım PCR testi + çıktı. İyim ve istirahat ediyorum. Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum. Sağlıcakla kalınız, selam ve sevgilerimle” ifadelerini kullandı.