CHP’li vekil Hulusi Akar’a ‘o gemi ne zaman gelecek?’ diye sordu

Mart ayında korona virüs vakalarının Türkiye'de görülmesiyle beraber Deniz Kuvvetlerine bağlı gemideki personel karantina altına alındığını ve 9 aydır gemilerde tutulduğunu ve aylardır seslerini sosyal medya üzerinden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a seslerini duyurmaya çalışan ailelerin sesini SÖZCÜ duymuştu. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, konuyu meclis gündemine taşıyarak Akar'ın yanıtlaması istemli soru önergesi verdi.

“DÜZENLEME YAPACAK MISINIZ?”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde Barut, şu sorulara yanıt aradı:

“1- Salgın süreci boyunca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemilerde karantinada bulunan kaç asker ve görevlimiz vardır? Bu kişiler ne kadar süredir karantina altındadır?

2- Ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta karantinada kalan bu kişilerin, onların ailelerinin yaşadıkları sorunlardan haberiniz var mıdır? Varsa çözüm için bir planınız bulunmakta mıdır?

3- Salgınla mücadele kapsamında kamuda esnek çalışma, özel sektörde evden çalışma, maske, mesafe ve hijyen

kuralları belirlenerek önlem alma gibi uygulamalar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gemilerindekiler için düşünülemez mi?

4- Gemilerde karantinada kalan asker ve personellerin sorunlarına çözüm üretmek için dönüşümlü çalışma, düzenli test, vardiyalı görevlendirme gibi çalışma düzenine ilişkin alternatif düzenlemeler yapacak mısınız?

5- Gemilerde ailesi, eşi ve çocuklarına hasret kalan, evlerinde kocasını, oğlunu, kızını, babasını bekleyen insanların yaşadığı sorunların çözümü noktasında herhangi bir açıklamanız olacak mı?”

“ÇÖZÜM ÜRETİLEBİLİR”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ülkemizin göz bebeği konumundaki Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı gemilerimizde mavi sulardaki egemenliğimiz, ulusal güvenlik ve çıkarlarımız için kahramanca görev yapan askerlerimiz ve askeri gemilerdeki personellerin yaşadığı bazı sorunlar basına da yansımıştır.

Dünyayı saran corona virüs salgının Türkiye’de Mart ayında görülmesiyle beraber Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çalışanlar, görev yaptıkları gemilerde karantinaya alınmıştır ve yaklaşık 9 aydır bu insanlarımız ailelerinde uzakta büyük sorunlarla boğuşmaktadır.

Elbette salgınla mücadele kapsamında etkin önlemler alınması, tedbirlerin en üst düzeyde uygulanarak kahraman askerlerimizin ve görevlilerimizin sağlığı noktasında temkinli davranılması takdire şayandır.

Mavi vatan sınırlarında ulusal çıkarlarımızın korunması, güvenliğimizin sağlanması kadar ülkemizin karşı karşıya bulunduğu tehdit ve riskler gözetilerek salgın konusunda tedbirli olunması önem taşımaktadır. Ancak, salgın sürecindeki 9 aylık süreçte ailelerinden, sevdiklerinden ve evlerinden uzakta kalan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gemilerindeki askerlerimiz ve görevlilerimiz için bir çözüm üretebilir.

Tarihin akışını değiştirebilecek denli önemli kahramanlıkları sergileyebilen ordumuz, pandemiyle mücadele çerçevesinde askerlerimizin ve görevlilerimizin sağlığı ve güvenliğini koruyarak bu soruna çözüm üretebilir.

Maske, mesafe, hijyen, test gibi, vardiyalı çalışma, belirli zaman aralıkları saptanarak dönüşümlü çalışma gibi modeller geliştirilebilir. Salgının seyrinin arttığı, sürecin de daha fazla uzayacağı aşikardır.

Gemilerdeki görevlilerimizin salgın bitene dek karantinada kalamayacağı gözetilerek bu mağduriyetin önlenebileceği, etkin bir çözüm formülünün devreye sokulması gerektiği ortadadır. “