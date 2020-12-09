CHP’li vekil kürsüde ağlayarak anlattı

TBMM’deki görüşmelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da arasında olduğu kurumların bütçeleri görüşüldü. Oturuma Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da katıldı.

CHP adına söz alan isimlerden İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Devlet Tiyatroları sahne ve kostüm tasarımcısı Ali Cem Köroğlu'nun fotoğrafını meclis kürsüsünden gösterdi.

GENEL MÜDÜR GÖREVİNDEN ALINSIN

İzmir Devlet Tiyatrolarında geçen hafta prömiyeri yapılan “Karıncalar-Bir Savaş Vardı” başrol oyuncusu Akın Kurt’un prömiyerden bir gün sonra yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktığını dile getiren CHP'li vekilin konuşması sırasında gözleri doldu.

Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantina sürecindeki Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un oğlu olan Akın Kurt’un virüsü, oyunu izlemek için Ankara’dan giden ve virüsü pozitif annesinden almış olabileceği iddia eden CHP’li Sütlü, oyunun ardından yaptırılan test sonuçlarına göre yaklaşık 50 kişinin temaslı olarak gözlem altında alındığını söyledi.

BAKAN GÖZLERİNİ KAÇIRDI

Sütlü, başrol oyuncusunun temaslı olduğu halde test yapılmadan oyuna çıkmasına tepki göstererek Genel Müdür ustafa Kurt'un ihmalleri sebebiyle görevden alınmasını istedi. CHP’li vekil konuşmasını tamamlayıp salondan ayrılırken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy göz göze gelmemek için gözlerini kaçırdı.