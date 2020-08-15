CHP’li vekilden corona virüsü vaka sayılarıyla ilgili kritik açıklama!

TBMM Kâtip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından başta Adıyaman olmak üzere tüm illerde Covid-19 vaka sayısının yükseldiğini belirtti. Tutdere, Adıyaman'ın pandemi hastanesi olan araştırma hastanesinin corona virüsü için ayrılan ünitelerindeki yatakların dolu olduğunu yoğun bakımlarda yer kalmadığını pandemi başladığından bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldığını öne sürdü.

Tutdere, hastanelerin yer olmadığı için testi pozitif çıkan hastaları eve gönderdiğini, söz konusu durumun vatandaşlar ve sağlık çalışanları için de büyük risk oluşturduğunu iddia etti.

“SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI POLİTİKASI VAKA SAYILARINI ARTIRIYOR”

Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

* İktidarın uyguladığı sürü bağışıklığı politikası ile vaka sayıları korkunç derecede arttı. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunda açıklanan parametrelerde değişiklik yaparak vakaları ve ölümleri gizlemeye çalışıyor.

* Covid 19 testi pozitif çıkan hastalar eve gönderiliyor. Sahada çalışan ekiplerin bütün çabalarına rağmen vaka sayının fazla olması nedeniyle evdeki hastaların takibini yapmakta zorlanıyorlar, kontrolleri tam anlamıyla yapamıyorlar.

* Bu da toplum sağlığı açısından büyük risk oluşturuyor. Risk 1 Haziran öncesine göre çok daha yüksek seviyelerde.

“SÜREÇ ŞEFFAF YÖNETİLMELİ”

Adıyaman Valiliği'ne yaptıkları yazılı başvurulara daha önce cevap aldıklarını ve kamuoyuyla vaka sayılarını paylaştıklarını belirten Tutdere, vaka sayılarının artmasıyla İl Sağlık Müdürlüğü'nün Covid-19 vaka sayısını ve pandemiyle ilgili verileri açıklamamasını eleştirerek şunları söyledi:

* Adıyaman'da vakalar için kaç yatak ayrıldığını kimse bilmiyor. Verilerle ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor, bu bilgiler sağlığın paydaşlarıyla, vatandaşlarla tam anlamıyla paylaşılmıyor.

* Vatandaşlara sadece maske takın, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyun diyerek sağlıklarını koruyamazsınız. Vaka sayılarında yaşanan ciddi artışlar, hastane kapasitesinin yetersizliği, testi pozitif olmasına rağmen evde karantinaya alınan yüzlerce insan doğrudan veya dolaylı olarak vaka sayısının artmasına etki ediyor.

* Maalesef tedbirlerin ve önlemlerin yetersizliği nedeniyle bulaş riski artıyor. Adıyaman kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 05.08.2020 tarihinde yaptığımız yazılı başvuruya cevap vermeyen Adıyaman Valiliği'nin 14.08.2020 tarihinde, hastanede yatan pozitif vakaları kamuoyuyla paylaşılmış olması şeffaflık adına olumlu bir adımdır. Ancak bu tek başına yeterli değildir.

* Evde karantinaya alınan hastaların da eklenerek toplam vaka sayılarının şeffaf bir biçimde vatandaşlarla paylaşılması gerekmektedir. Hasta ve hasta yakınlarından bize gelen şikâyetlerle, karantina altına alınan hanelerin özellikle son günlerde çoğalmasıyla vaka sayılarındaki artışların kontrolden çıkarcasına arttığını anlayabiliyoruz.

* Vaka sayıları sır gibi saklanarak pandemi süreci yönetilemez. Kamuoyunun aydınlatılması, bazı vatandaşlarımızın durumun vahametinin farkına varabilmesi için verilerin tam anlamıyla ve eksiksiz olarak paylaşılması gerekiyor. Süreç ancak bu şekilde şeffaflıkla yönetilebilir.

“VAKA SAYISI KORKUTUCU”

Vaka sayılarının kontrolden çıkarcasına artış gösterdiğini iddia eden Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

* Edindiğimiz bilgilere göre Adıyaman'da, 27 Temmuz ve 11 Ağustos tarihleri arasındaki 15 günlük süre zarfında pozitif olan 376 kişi, 2 bin 548 kişiye temas etmiş ve 634 kişiye daha virüs bulaşmıştır. Yani virüsün 15 günde 376 kişiden 634 kişiye daha bulaşması sonucu Adıyaman'da ki pozitif vaka sayısı bin 10 kişiye ulaşmıştır.

* Ancak tablo kayıtlara geçenden daha vahim. Çünkü kayıtlar yapılan, daha doğrusu yapılabilen test sonuçlarına bakılarak tutulabiliyor. Oysa bu virüsü taşıyanların büyük kısmı asemtomik, yani hiçbir belirti göstermiyorlar. Ancak belirti göstermemelerine karşın, virüsü bulaştırabiliyorlar.

* Bilim insanlarının da altını çizerek söylediği gibi büyük kısmının asemtomik olması, test yapılan cihazların duyarlılığının düşük olması, test sayısının az olması sebebiyle vaka sayılarını en az 10 ile çarpmak lazım. Bu da zaten vahim olan tabloyu daha da vahim bir hale getiriyor.

VATANDAŞLARI UYARDI

CHP'li Tutdere vatandaşları hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri tıbbi maske takmaları kalabalık ortamlardan uzak durmaları konusunda da uyardı.

Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

* Özellikle düğün, taziye ve ev ziyaretlerinde kurallarla riayet etmemenin virüsün yayılmasını kolaylaştırdığı bir gerçek.

* Tablo bu kadar vahimken, başta Adıyamanlı hemşehrilerim olmak üzere bütün yurttaşlarıma ailelerimizin, sevdiklerimizin, çevremizdeki insanların sağlığı için daha özenli davranmamız gerektiğini ve henüz aşısı dahi olmayan küresel bir salgınla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatıyor, vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini, özellikle hijyen ve maske takma konusunda ekstra ihtimam göstermelerini rica ediyorum.