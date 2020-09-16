CHP’li vekilden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik talep ve çözüm önerilerini kaleme aldığı mektubunu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi. CHP’li Erol, 6. bölge teşviklerinden yararlanma imkanının devam etmesini talep etti.

CHP Elazığ Milletvekili Erol, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanım;

* 24 Ocak 2020 Cuma günü saat 20:55’te Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezde 6.8 büyüklüğünde yaşadığımız deprem neticesinde Elazığ’da 34 canımızı, Malatya’da ise 4 canımızı kaybettik.

* 24 Ocak akşamı itibariyle başta zatıaliniz olmak üzere bütün siyasi partilerimiz ve genel başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz, kamu kuruluşlarımız, 81 ilde yaşayan 82 milyon yurttaşımızın tamamı Elazığ’daydı.

* Millet ve devlet, Elazığ’ın acısını sarmak ve azaltmak için tek yürek oldu. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan devletimize ve milletimiz adına şahsınıza teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.

7 MADDELİK TALEP

Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında vatandaşların yaşamış olduğunu mağduriyetleri ve çözüm önerilerini 7 maddede sıralayan Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şu taleplerde bulundu:

Sizden talebimiz, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik ekte yer alan önerilerimizin değerlendirilmesidir. Mazlumlara ve mağdurlara kanat açan, sosyal hukuk devleti olgusu ve yurttaşını sahiplenen, devlet baba anlayışıyla önerilerimizi değerlendirmenizi takdirlerinize arz eder saygılar sunarım.

1- 7269 sayılı yasaya istinaden hak sahipleri borçlandırılmak suretiyle yapılacak konutlar için yasanın ek 4. maddesi hükmü uygulanarak tarafınızca maliyet ve borçlanma bedellerinin yarısı oranında indirim sağlanması.

2- Elazığ ilimizin ilk yerleşim mahalleleri olan ve yapım tekniği açısından risk taşıyan deprem ve sonrasında yaşanan artçı depremlerde yorulan binaların ilerleyen süreçte yaşanması olası bir depremde can ve mal kaybına sebebiyet vermemesi açısından Abdullahpaşa, Akpınar, Aksaray, Cumhuriyet Mahallesi, Beyaz evler, sarı evler mevkisi, çarşı, Çatalçeşme, Doğukent, Feyzi Çakmak, Gümüşkavak, Hicret, İcadiye, İzzetpaşa, Karşıyaka, Kırklar, Kızılay, Kültür, Mustafapaşa, Nailbey, Rızaiye, Rüstempaşa, Salıbaba, Sanayi, Sarayatik, Sürsürü, Ulukent, Üniversite, Yeni mahalle, Yıldızbağları ve Zafran Mahalleleri acil olarak kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilmeli. Bu mahallelerde konut sahibi olanlara tercih etmeleri durumunda iki yıl sonra ödemeye başlanması koşulu ile 10 yıl vadeli, sıfır faizle borçlandırma yapılarak konut edindirilmesi,

3- Köylerde yapılacak evlerin TOKİ tarafından yapılması, ev bedellerinin maliyetlerinin yükseltmektedir. Evler köylünün yaşam tarzına uygun değildir. Köylerde evler, vatandaşın kendisi tarafından tip proje olarak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kontrolünde yapılmalıdır. Çevre ve Şehircilik müdürlüğü ve il özel idare teknik personeli kontrolünde ‘Evini Yapana Yardım’ ile evlerin yapımının sağlanması,

4- Sivrice’de alınan kentsel dönüşüm kararı ile yapılacak yeni evler kamulaştırılırken gerçekçi değer üzerinden değer tespitinin yapılması ve Sivrice Mimarisi yerleşim planının turizm beldesi olarak planlanmasının sağlanması,

5-Maden ilçemiz Camii Kebir Mahallesinin heyelan riskinden kaynaklı boşaltılması kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yöre halkının mağduriyetinin giderilmesi için boşaltılan bölgedeki hak sahipleri, konut ve işyerleri Maden ilçe sınırları içerisinde yapılması ya da bu bölge başka bir alana taşınacaksa Maden ilçesinin tümünün taşınmasının sağlanması.

6- Orta hasarlı raporu verilen binaların artçı depremler sonrası malzeme yorgunluğunun olması ve binaların eski yapı olması nedeniyle binaların güçlendirilmesi sağlıklı sonuçlar vermeyeceğinden, hasar tespitinin yeniden yapılarak inceleme sonucuna göre bu yapıların da yıkılmalarının sağlanması,

7- 21 Ağustos 2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair 2846 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Elazığ ilimizdeki organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlarla ilgili olarak 6. bölge teşvik uygulamalarından yararlanma imkanı sona ermiştir. Alınan bu karar ile mevcut yatırımcıların yatırımları da sürekliliği sağlayamayacakları, orta ve uzun vadede alternatif yatırım yeri arayışına başlayacakları bir sürece gireceğimiz aşikardır. Cumhurbaşkanı kararı ile Elazığ'ımıza yeniden yatırımlarda 6. bölge teşviklerinden yararlanma imkanının sağlanmasını talep etmekteyiz.”