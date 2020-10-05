CHP’li vekilden Edizer için FETÖ iddiası

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Menzil tarikatına mensup olduğu ileri sürülen GATA başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Adıgüzel, FETÖ’cü bir doktoru ihbar eden bir başka doktorun o dönem Ankara İl Sağlık Yönetimi 1. Bölge Genel Sekreterliği’nde çalışan Ali Edizer tarafından görev yerinin değiştirildiğini öne sürdü.

“FETÖ’YLE DE İŞ TUTMUŞ”

Halk TV yayınında açıklamalarda bulunan Dr. Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı;

*Gölbaşı Devlet Hastanesi’nin doktor çalışanlarının bir WhatsApp grubu var. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi bu grupta TBMM bombalanmadan bir dakika önce bir doktor bir paylaşım yapıyor.

*Diyor ki, ‘TBMM yıkılacak bu gece, yıkılması lazım bu gece’. Bakın bir dakika önce. Bir dakika sonra da meclis bombalanıyor. O doktoru bir başka yurtsever doktor savcılığa suç duyurusuyla ihbar ediyor.

*İşte bu yurtsever doktoru, oradaki FETÖ’cüyü açığa çıkaran doktoru kim alıp da görev yerini değiştiriyor biliyor musunuz? İşte bu Ali Edizer. O zaman Ankara sağlık yönetiminin 1. Bölge Genel Sekreterliği’nde çalışılıyor.

*Onun imzasıyla başka yere sürülüyor o yurtsever doktor. Bunlar ‘şu cemaat, bu cemaat değil’ aslında. Cemaatler birbiriyle iş tutuyor zaten. Bu cemaatin elemanı, gördüğünüz bu şahıs FETÖ’yle de iş tutmuş” şeklinde konuştu.

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