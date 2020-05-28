CHP’li vekilden ”Şiddet olayları azaldı” diyen İçişleri Bakanlığı’na tepki!

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer Yüceer, Manisa’da Gülnur Kocabaş’ın işe gittiği sırada erkek arkadaşı Yusuf A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yüceer, İçişleri Bakanlığı’na tepki gösterdi.

Yüceer, açıklamasında İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının görülmeye başlandığı 11 Mart'tan önceki ve sonraki 70 günlük dönemde aile içi ve kadına yönelik şiddet olay sayısında yüzde 7’lik, hayatını kaybeden kadın sayısında yüzde 31’lik azalma görüldüğüne dair açıklamasını hatırlattı.

”SİZ HANGİ ÜLKEYE BAKIYORSUNUZ?”

Yüceer, paylaşımında, ”Bugün 22 yaşında gencecik bir kadın daha sokak orasında silahla öldürüldü! Salgın döneminde kadına yönelik şiddetin azaldığını yalan yanlış verilerle açıklayan İçişleri Bakanlığı nerede? Nereden bulundu bu pompalı tüfek? Sahi siz hangi ülkeye bakıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

KADIN CİNAYETLERİNİN YÜZDE 36 DÜŞTÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü salgını döneminde dünya genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının artarken, Türkiye'de bu olayların azaldığına dair açıklama yapmıştı. Bakanlık açıklamasında, 2020 yılının 4 aylık döneminde meydana gelen kadın cinayetlerinin, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 36 oranında düştüğü belirtilmişti. Açıklamada ayrıca 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 45 bin 798, 11 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında ise 42 bin 693 kadına şiddet olayının yaşandığı ifade edilirken; 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 48 kadının, 11 Mart- 20 Mayıs tarihleri arasında da 33 kadının hayatını kaybettiği belirtilmişti.