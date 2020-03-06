CHP’nin çiftçi önergesi AKP oylarıyla reddedildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin kredi temini ve borçların ödenmesi konusunda yaşadığı sorunlara araştırılması için verdiği Meclis Araştırma Önergesi TBMM görüşülmesinden sonra AKP oyları ile reddedildi.

Gürer, çiftçilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak çözüm önerileri getirilmesi amacıyla TBMM'ye sunduğu Meclis Araştırma Önergesi adına bir konuşma yaptı.

“ÇİFTÇİLER YÜKSEK FAİZLERİN ALTINDA”

Konuşmasında bankaların ve Tarım kredi kooperatifi verdiği krediler üzerindeki yüksek faiz oranları, kooperatifin kaynak kullanım bedellerinin yarattığı olumsuzluklara dikkat çeken Gürer, şu ifadeleri kullandı:

* Bildiğiniz gibi, 2018-2019 yıllarında bankaların, özellikle özel bankaların yüzde 40’lara varan kredi faizleri kullandırdığı bu ülkede bir gerçek. Tarım kredi kooperatiflerinin dahi yüzde 8 faiz uygulamasının yanında yüzde 20’leri aşan kaynak kullanım bedeliyle çiftçi ciddi anlamda kredi ödemede sorun yaşıyor.

* Ülkemizde “destekleme” adıyla çiftçiye verilen destekler ne yazık ki ne ekim döneminde ne de hasat döneminde verilmiyor. Hâlihazırda Çukurova’da 2018-2019’dan kalan, alınmayan destekleme primleri var.

* Niğde’de de yem bitkilerinin destekleme primleri ödenmedi. Çiftçi kredi kullanma ihtiyacı hasıl olduğu için ve ekim yapabilmek için gidip yüksek faizle kredi kullanıyor. Bunun sonucunda borcunu ödeyemeyince haciz geliyor.

* Bizim burada amacımız, ülkemizin bu bağlamda yaşadığı sorunun araştırılması, çiftçilerimize destek ve kaynak yaratılması yolunun açılması.

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“BANKALAR ÇİFTÇİNİN CANINA OKUYOR”

Çiftçiye kredi veren bankaların ilave masraflar çıkararak çiftçiyi zor durumda bıraktığını anlatan Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Ayrıca ülkemizde elektriğe gelen zamlar tarımda kullanılan elektrikte daha da yüksek oldu. Bunun sonucu, özellikle sulama suyu, yani kuyulardan çıkarılan suda kullanılan elektrik de çiftçinin sırtına büyük bir yük olarak biniyor.

* Bazı çiftçiler ürün ekili iken sulama yapamadığı için verim de düşüyor. Adalet ve Kalkınma Partisinin yirmi yıllık tarım politikaları ülkemiz çiftçisine hizmet etmedi.

* Girdi fiyatlarıyla ilgili bugüne kadar yeterli düzenlemeler sağlanamadığı için fiyatlar da artıyor, maliyetin artması üreticiyi baskılıyor. Şu anda ekimi yapılan mısır tohumuna 5,5 dekar için geçtiğimiz yıl 525 lira para ödeyen üretici şu anda 670 lira ödemeye başlamış bulunuyor.

“BAKANLIK GİRDİ MALİYETLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPMIYOR”

Gürer, girdi fiyatlarının düşmeden, üretim maliyetlerinin geriye çekilme şansının olmadığını da ifade ederek, “Bakanlığın girdilerle ilgili yeterince çalışma yapmadığı ve bu nedenle maliyetlerin arttığı da bir gerçek. Aracılık sistemi de tüketicinin pahalı ürüne erişmesine neden oluyor” şeklinde konuştu.

“BUGÜNDEN CORONA VİRÜSÜ İÇİN TEDBİRLERİ ALMALIYIZ”

Gürer, Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın pek çok ülkesinde can almaya devam eden Corona virüsü, önümüzdeki yıl yaşanması muhtemel olan soruna da dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda henüz bir çalışma yapmamış olduğunu tespit ettiklerini anlatan Gürer, şöyle konuştu:

* Çin’den çerezlik ayçiçeği, pirinç, karma yem, tatlandırıcı, ceviz, sarımsak, konserve domates, glikoz şurubu gibi ürünler getiriyoruz. Yani gıdaya yönelik Çin’den gelen ürünlerin önümüzdeki yıl ülkemize gelmeme riski karşısında belli ürünlerin fiyatının artma durumu var.

* Ürün desenini bugünden yapılandırmak gerekiyor. Çin’den gelecek ürünlerin yerine, Bakanlık, ülkemizde, farklı bölgelerde ekim alanlarını bugünden belirleyip oradaki üreticiye destek verip bu sorunun oluşmamasını sağlamalı.

* Keza, Çin’de, biliyorsunuz barbunya gibi, patates gibi, ülkemizde de yetişen ve yurt dışı satımı yapılabilecek ürünlerin de yetiştirme alanları var.

* Bu alanlar da doğru kullanılırsa ve bu Corona virüsünün ülkemize girmemesi sağlanırsa önümüzdeki yıl bunların yurt dışına satı mı da gerçekleşir. Yani, bu anlamda, üreticiye doğru yönlendirme sağlanırsa sorun yaşanmaz.

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“MECLİS’İ DEVREYE SOKALIM”

Tüm bu sorunların bir bütün içinde ele alınıp üreticilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Çiftçimizin aç olması, hacizli olması, ipotekli olması, perişan olması bu ülkenin hayrına değil. O anlamda, tarıma, hayvancılığa gerekli destek sağlanmalı. Besicilik de can çekişiyor, yem fiyatları almış başını gidiyor, saman dahi erişimi zorlaşan yem hâline dönüştü.

* Buradaki amacımız: Çiftçinin yaşadığı sorunu araştıralım diyoruz. Bütün partiler gidelim; alanda, yerde odalarla, çiftçilerle konuşalım; çözüm için de Meclisi devreye sokalım. Bakanlıkla bu iş olmuyor; olsaydı bu sorunlar bugünlere gelmezdi.