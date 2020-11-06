CHP’nin iki kitabına toplatma kararı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kitapçıklarla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Nevşehir Sulh Ceza Mahkemesi’ne yaptığı başvuru hakkında karar açıklandı.

Mahkeme, ‘Arpalık Aile Şirketi’ ve ’10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası’ adlı iki kitapçığa “basım, dağıtım ve satış yasağı” getirerek basılı kitapçıklara el konulmasına ve toplatılmasına karar verdi. Karar, CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez’e tebliğ edildi. Polis de tebliğden sonra il başkanlığındaki kitaplara el koydu.

“KİTABI YASAKLAMAK ANAYASAL SUÇTUR”

Kararı kamuoyuna sosyal medya hesabından duyuran CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, kararın anayasaya aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

* AKP iktidarı, partimiz CHP’ye yönelik baskısını artırıyor. Yargıyı da adeta bir “sopa” gibi kullanıyor. Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği, az önce İl Başkanımız Kamil Gülmez’e bir tebligat ve karar yolladı. Hakimlik, anayasayı çiğneyerek, CHP’nin kurumsal yayını olan iki kitap hakkında toplatma kararı verdi.

* Kitaplardan biri “Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası”, diğeri ise “Arpalık Aile Şirketi…” Her biri yaklaşık 15 sayfa olan bu kitaplar, CHP’nin kurumsal yayını olmasına rağmen, Hakim toplatılmasına karar veriyor.

* Bu karar TBMM’de konuşan bir milletvekilinin önündeki mikrofonu kapatmak ya da kürsüye çıkıp konuşmasını engellemekten farksızdır. Bu bağlamda, kitabı yasaklamak anayasal suçtur!

“AKP YASAKÇI TAVRINDAN DOLAYI PİŞMAN EDİLMELİDİR”

AKP iktidarının daha önce de CHP’nin kitaplarını toplattığını hatırlata Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

* AKP, bir süre önce de partimizin FETÖ-AKP ilişkisini anlatan kitabını toplatmıştı. Tüm bunlar, CHP’ye siyaset yaptırmama ve CHP’nin gerçekleri halka anlatma çabasını engellemeyi amaçlıyor.

* AKP’nin yargıyı sopa gibi kullanmasına ve siyaset yaptırmama girişimine en üst perdeden tepki verilmeli ve bu durumun olağan hale gelmesi engellenmelidir.

* AKP yasakçı tavrından dolayı pişman edilmelidir. Çünkü mesele ciddidir: Bu pervasız ve hukuksuz tavır, hiçbir koşulda kabul edilemez. Bu aynı zamanda tüm muhalefet partilerinin de sorunudur.

Toplatılan ve el konulan kitapçıklar ile Sulh Ceza Hakimliği’nin kararını da paylaşan Yarkadaş, “Gerekçe yine aynı ve tanıdık… TCK 216 vs…” ifadelerini kullandı.



