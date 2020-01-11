Çiğdem Toker İBB çalıştayında Kanal İstanbul’u anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun da izlediği oturumda Sözcü Yazarı Çiğdem Toker de konuştu.

ÇİĞDEM TOKER PROJENİN MALİYETİNİ MASAYA YATIRDI

Gazeteci Yazar Çiğdem Toker, kent yoksulluğunun her geçen gün arttığı bir ekonomik ortamda, Kanal İstanbul gibi yüksek maliyetli bir projenin yapılmasının doğru olmadığını belirtti.

20 MİLYAR DOLAR!

Ulaştırma Bakanlığı raporlarında proje maliyetinin 20 milyar dolar olarak ifade edildiğine dikkat çeken Toker, kamu-özel işbirliğiyle yapılacak olmasının bazı firmalara imtiyaz sağlayacağı uyarısında bulundu.

İşletme gelirlerinin maliyetleri karşılayamayacağını vurgulayan Toker, Kanal etrafına yapılacak kentleşme faaliyetlerinden, lojistik merkezlerden ve yat limanlarından gelir beklendiğini ifade etti.

BÜTÇE AÇIĞI 140 MİLYAR PROJE MALİYETİ 118 MİLYAR!

Türkiye'nin 2020 bütçesinin 1 trilyon 82 milyon, bütçe açığının ise 140 milyar öngörüldüğünü kaydeden Toker, 118 milyar maliyetle Kanal'ın Türkiye bütçesinin yüzde 11'ine denk ve bütçe açığı kadar olduğunu söyledi.

Devletin zor aygıtlarını kullanarak bu tür büyük projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Toker, büyük inşaat şirketlerinin hegomanyanın şirketlerine döndüğünü söyledi.

‘'İstanbul'un geleceği müteahhit firmalara temsil edilmemeli'' diyen Toker, finansörler, bankerler ve alt müteahhit firmalardan oluşan bir piyasanın ayakta tutulmaya çalışıldığını kaydetti.

KILIÇDAROĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

Oturumun sonuna CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı sunumdan dolayı Çiğdem Toker’e özel olarak teşekkür etti.