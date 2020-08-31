Cihat Yaycı: Yunanistan üç mil kuralını çiğnedi, Lozan Antlaşması’nı istismar etti

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’la yaşanan gerilim, Yunan ordusunun Meis Adası’na askeri yığınak yapmasıyla tırmanışa geçti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, adanın 1947 Paris Barış Antlaşması’yla silahsızlandırılmış statüde olduğunu hatırlatarak, “Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz” dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de “Yunanistan’ın Meis Adası’nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı emrine atandıktan sonra istifa eden eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, dün akşam Haber Global’de Erhan Ertürk’ün sunduğu Müzakere programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayı da eleştiren Yaycı, şunları söyledi:

YUNANİSTAN SAHİPLENMEYE ÇALIŞIYOR

* Üç milin bitişiğindeki ve dışındaki adaların devredilmediği Lozan Antlaşması’nda vurgulanmıştır. Fakat Yunanistan bunların hepsini sahiplenmeye kalkmıştır. Adaları silahlandıran, kara sularını artırmak isteyen, egemenliği devredilmemiş ada-adacıklara sahip çıkmak isteyen, hava sahasını kara sularının ötesinde genişleten Yunanistan’dır. Bunların hepsi Yunanistan’ın talepleridir.

LOZAN’IN DENGESİNE DÖNERSEK BARIŞ VE İSTİKRAR OLUR

* Karşı tarafın talebini sorun olarak algılayıp masaya oturursanız karşı tarafın taleplerinin bir kısmı o ya da bu şekilde karşılanır. Burada müthiş bir algı yönetimi söz konusu. Bizim burada yapmamız gerek şey Lozan’ın sağladığı dengeye dönmek. Lozan’ın dengesine bir kere dönebilsek barış, istikrar ve güven olur.

MEİS ADASI GAYRİ ASKERİ STATÜDÜR

* ‘Gayri askeri statü’ ile ‘silahsızlandırılmış statü’nü iyi ayrılması gerekiyor. Silahsızlandırılmış statüde asker getirebilirsiniz, uçaklar üzerinden uçabilirler ama gayri askeri statüde bunların hiçbir tanesi mümkün değildir. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını eleştiriyorum. Silahsızlandırılmış statü değil, Meis Adası’nın statüsü gayri askeri statütüdür. Yani bunun ihlali söz konusudur.