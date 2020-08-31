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Cihat Yaycı: Yunanistan üç mil kuralını çiğnedi, Lozan Antlaşması’nı istismar etti

Genelkurmay Başkanlığı emrine atandıktan sonra istifa eden eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı; Yunanistan'ın, Meis Adası'na askeri sevkıyat yapması sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Cihat Yaycı, "Yunanistan üç mil kuralını çiğnedi, Lozan Antlaşması'nı istismar etti" dedi. Yaycı, adadan 'silahsızlandırılmış statü' olarak bahseden Dışişleri Bakanlığı'nı da eleştirdi: Silahsızlandırılmış statü değil, Meis Adası'nın statüsü gayri askeri statütüdür.

Zeynep KAPLAN
11:49 -
Haberler Gündem

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’la yaşanan gerilim, Yunan ordusunun Meis Adası’na askeri yığınak yapmasıyla tırmanışa geçti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, adanın 1947 Paris Barış Antlaşması’yla silahsızlandırılmış statüde olduğunu hatırlatarak, “Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz” dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de “Yunanistan’ın Meis Adası’nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır” açıklamasında bulundu.

Antalya’nın Kaş ilçesine 2.8 mil uzaklıktaki Meis Adası’na Blue Star isimli feribotla asker taşındığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı emrine atandıktan sonra istifa eden eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, dün akşam Haber Global’de Erhan Ertürk’ün sunduğu Müzakere programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayı da eleştiren Yaycı, şunları söyledi:

YUNANİSTAN SAHİPLENMEYE ÇALIŞIYOR

* Üç milin bitişiğindeki ve dışındaki adaların devredilmediği Lozan Antlaşması’nda vurgulanmıştır. Fakat Yunanistan bunların hepsini sahiplenmeye kalkmıştır. Adaları silahlandıran, kara sularını artırmak isteyen, egemenliği devredilmemiş ada-adacıklara sahip çıkmak isteyen, hava sahasını kara sularının  ötesinde genişleten Yunanistan’dır. Bunların hepsi Yunanistan’ın talepleridir.

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, 18 Mayıs 2020’de istifa etti. Yaycı, Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı olarak çeşitli panellere konuşmacı olarak katılıyor. (FOTO: Stratejik Düşünce Enstitüsü)

LOZAN’IN DENGESİNE DÖNERSEK BARIŞ VE İSTİKRAR OLUR

* Karşı tarafın talebini sorun olarak algılayıp masaya oturursanız karşı tarafın taleplerinin bir kısmı o ya da bu şekilde karşılanır. Burada müthiş bir algı yönetimi söz konusu. Bizim burada yapmamız gerek şey Lozan’ın sağladığı dengeye dönmek. Lozan’ın dengesine bir kere dönebilsek barış, istikrar ve güven olur.

MEİS ADASI GAYRİ ASKERİ STATÜDÜR

* ‘Gayri askeri statü’ ile ‘silahsızlandırılmış statü’nü iyi ayrılması gerekiyor. Silahsızlandırılmış statüde asker getirebilirsiniz, uçaklar üzerinden uçabilirler ama gayri askeri statüde bunların hiçbir tanesi mümkün değildir. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını eleştiriyorum. Silahsızlandırılmış statü değil, Meis Adası’nın statüsü gayri askeri statütüdür. Yani bunun ihlali söz konusudur.

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Son güncelleme: 12:01 31.08.2020
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