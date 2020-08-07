Cihat Yaycı’nın başkanlığını yaptığı merkezden Dışişleri’nin açıklamasına düzeltme… Dikkat çeken çağrı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı direktörlüğünde kurulan ve başkanlığını yaptığı Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejileri Merkezi, (BAUDEGS) Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan anlaşma ve Dışişleri Bakanlığı’nın cevabıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

DIŞİŞLERİ’NE DÜZELTME

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın “Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır. Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır. Sözde sınırlandırılan alan, Birleşmiş Milletler'e de bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde yer almaktadır” ifadeleri hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

* BAUDEGS olarak düşüncemiz bu açıklamada belirtilen kıta sahanlığı ifadesinin “Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)” olarak değiştirilmesi gerektiği yönündedir.

* Türkiye-Libya arasında imzalanan andlaşma bir MEB andlaşmasıdır. O yüzden burada geçen ifadenin de MEB olarak düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

İSRAİL VE LÜBNAN

Anlaşmayla Türkiye’nin hukuki haklarının gasp edildiği vurgulanarak şu çağrıda bulunuldu:

* MEB'in bize ait olduğunu göstermek için bölgeye askeri gemi göndermek anlamlı bir çözüm yolu değildir zira askeri gemiler her yerde özgürce eğitimlerini yürütebilmektedir.

* Bu bölgenin bize ait olduğunu göstermek ve haklarımıza sahip çıkmak için ivedilikle bölgeye sismik araştırma ya da sondaj gemisi göndermek gerekmektedir.

* Ayrıca, en önemlisi ise hiç vakit kaybetmeden İsrail ve Lübnan ile de andlaşma yapmışcasına Doğu Akdeniz'de ivedilikle MEB ilan edilmelidir.

* Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususların yerine getirilmesinde ülkemizin hak ve çıkarları açısından fayda ve gerek mütalaa edilmektedir.

CİHAT YAYCI KİMDİR?

Yaycı, ordu içerisinde FETÖ’ye mensup kişilerin ortaya çıkartılması amacıyla “Fetömetre” adı verilen uygulamayı geliştiren ve Libya ile geçen aralık ayında Münhasır Ekonomik Bölgelerin belirlenmesine yönelik imzalanan anlaşmanın fikir babası olarak biliniyor. Yaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilmesi sürecinde istifa etmişti.