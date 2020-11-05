‘CİMER, Zafer Müzesine neden göz dikti?’

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal 1915-1920 Cumhuriyet öncesi Saitoğlu Mehmet Sait Efendi tarafından iki katlı olarak yaptırılan ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin planlanıp taarruz emrinin verildiği yer olan Zafer Müzesi'nin CİMER'e tahsis edileceği iddialarını meclis gündemine taşıdı.

“HİÇ Mİ SAYGI DUYMUYORSUNUZ?”

“Amaç Kurtuluş savaşının ve Atatürk'ün izlerini silmek midir” diye soran Köksal meclis konuşmasında şunları söyledi:

“Kurtuluş Savaşı'nın simgesi olan Afyonkarahisar'ın Zafer Müzesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na verilerek CİMER'in kullanımına tahsis edileceği ve müze faktörünü yitireceği iddia ediliyor. Bu iddia doğruysa CİMER Afyon'da neden Zafer Müzesi'nde göz dikmiştir. Amaç Kurtuluş Savaşı'nın ve Atatürk'ün izlerini silmek midir? Tarihinize ecdadanıza geçmişinize hiç mi saygı duymuyorsunuz? Geçmişine saygı duymayanın geleceği hayrı olmaz.”

ZAFER MÜZESİ'NİN TARİHÇESİ

Müze binası 1913-1914 yıllarında Belediye Başkanı Esbabzade Hüseyin Tevfik Efendi tarafından Hükümet Konağı ile birlikte belediye hizmet binası olarak kullanılmak üzere iki katlı ve kârgir olarak yaptırılmıştır.

Belediye binası, 27 Ağustos 1922'de Afyon'un düşman işgalinden kurtulmasından sonra Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Garp Cephesi Hareket Şube Müdürü Tevfik Bıyıklıoğlu tarafından Batı Cephesi karargâh binası olarak kullanılmış, Başkomutan Meydan Muharebesi burada planlanmıştır.

Bina bu bakımdan büyük bir öneme sahiptir. 1935 yılında yeni belediye binası yapılınca boşaltılan bina 1985 yılına kadar farklı amaçlarla kullanılmış, 1985 yılında Başkomutan Tarihî Millî Park Müdürlüğü'ne Zafer Müzesi yapılmak üzere devredilmiştir.