Çocuğunu tuvalette doğurup pencereden atan anneye müebbet

Fahrettin Öztürk/SÖZCÜ

İstanbul Büyükçekmece'de Ece Ç. 18 Mart 2020'de evinin tuvaletinde doğum yaptı. Sağ doğan bebeğini evinin penceresinden dışarı atarak öldürdü. Aşağı düşen bebeği önce oyuncak zanneden bir kişi bebeğin oyuncak olmadığını anlayınca durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin çevrede düzenlediği geniş çaplı aramada, bebeğin atıldığı binanın olduğu mahallede oturan herkesten DNA örneği aldı. Bu şekilde bebeğin annesinin Ece Ç. olduğu ortaya çıktı.

“GAZ SANCISI ZANNETTİM”

Gözaltına alınan Ece Ç. emniyette verdiği ifadede, 2019 yılında Anıl Caner G. ile tanıştığını, bir süre rızaya dayalı ilişki yaşadıklarını, bu ilişki sonucu hamile kaldığını ancak hamile olduğunu bilmediğini, Pandemi nedeniyle uzun süre doktora gidemediğini, başlarda yaşadığı durumun gaz sancısı olduğunu zannettiğini ve kendisine buna yönelik tedaviler uyguladığını söyledi. Ece Ç., aradan 3 ay geçtiği halde adet görmediğini fark edip hamile olabileceğini düşünerek, erkek arkadaşı Anıl Caner G.'ye hamile olabileceğini söyledi.

ERKEK ARKADAŞININ DA İFADESİ ALINDI

İfadesi alınan Anıl Caner G., Ece Ç. ile 2019'un yaz aylarından bu yana rızaya dayalı birliktelik yaşadıklarını, şüphelinin olaydan bir süre önce kendisine 3 aydır adet görmediğini söylediğini, ancak kesin olarak hamile olduğunu söylemediğini belirtti.

AİLE İFADE VERDİ

İfadeleri alınan Ece Ç.'nin ebeveynleri ve erkek kardeşi, Ece Ç. ile aynı evde yaşadıklarını, onun hamile olduğunu bilmediklerini bu yönde bir şüphelerinin de olmadığını, olay günü komşularının uyarısı üzerine camdan evlerinin penceresinden bir bebek düştüğünü öğrendiklerini anlattılar.

İDİANAME DÜZENLENDİ

İddianamede anlatıldığına göre Ece Ç.'nin çocuğu olan isimsiz bebeğin Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılan otopsi sonucu düzenlenen raporda; Miadında gelişim gösteren bebeğin canlı doğduğu, bebeğin ölümünün genel beden travmasına bağlı uyluk kemiği kırığı ile birlikte beyin kanaması, iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu öldüğü tespit edildi. Şüphelinin üzerine atılı ‘kasten öldürme' suçunu işlediği belirtildi.

İddianamede, şüphelinin aile fertlerinin aynı yöndeki beyanlarında; İddianameye göre tanık anlatımlarının, hamileliği bilmedikleri yönündeki kısmının, hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bunun, tanıkların çocuğu ve kardeşi olan şüpheliyi korumaya yönelik beyanlar olarak değerlendirilmesi gerektiği de yer aldı.

Tutuklu bulunan Ece Ç. hakkında, ‘alt soya karşı kasten öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cazalandırılması istendi.