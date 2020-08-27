Çocuk kitabında tepki çeken ifadeler! MEB açıklama yaptı

Yazar Musa Dinç tarafından yazılan “Gül ve Düşün” isimli çocuk kitabında yer alan ve hayvanlar arasında geçen ‘tecavüz, taciz’ hikayeleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Twitter’da “GülveDüşünkitabıkaldırılsın” etiketi Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.

Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Musa Dinç özür dileyerek kitapların imha edildiğini belirtti.

MEB: BAKANLIĞIMIZIN YAYIN ALANINDA DEĞİLDİR

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bugün medyaya yansıyan söz konusu ‘hikaye kitabı’ üzerinden Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialar üzerine bir bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

“Millî Eğitim Bakanlığı yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik, ‘hikaye kitabı’ kategorisindedir, Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir. (DHA)