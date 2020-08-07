Çöp yığınıyla ‘Utanın’ yazdılar

Geçtiğimiz bayramda başta Büyükada olmak üzere Adalar günübirlik ziyaretçilerin akınına uğradı. Ormanlık alanda, plajlarda, cadde ve sokaklarda tatilin keyfini çıkaran ziyaretçiler arkasında büyük çöp yığınları bıraktı.

EKİPLERİN YOĞUN ÇABASI

Adalar Belediyesi temizlik personeli çevreyi çöplerden arındırmak için yoğun çaba sarf etti. Çöp sayısının fazla olması nedeniyle gönüllü ekipler de belediye personeline destek verdi.

ERDEM GÜL VE CHP İLÇE BAŞKANLIĞI DA KATILDI

Bayramın son günü olan Pazartesi akşamından itibaren başlayan gönüllü temizlik çalışmaları ve çöp toplama etkinliklerine bugün de CHP Adalar İlçe Başkanlığı destek verdi.

Bu sabah Büyükada Lunapark mevkiinde çevre temizliği yapan gönüllülere Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Başkan Yardımcısı Engin Çelik, CHP İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve İlçe yönetimi katıldı.

BİR GÜNDE 300 BÜYÜK BOY ÇÖP TORBASI ÇIKTI

Dört ayrı kola ayrılıp temizlik yapan çevre dostları, ormanlık alandan yaklaşık 300 büyük boy torba çöp çıkardı. Çöp torabalarıyla ‘Utanın’ yazılarak çekilen fotoğraf karesi ise durumun vehametini gösterdi.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, temizlik çalışmasının ardından gönüllülere teşekkür etti. Gül, “Adalılar resmen bayram temizliği yaptı. Bayramda gelip ormanlarımızı kirletenlerin çöplerini toplayan gönüllülere teşekkürler” ifadelerine yer verdi.