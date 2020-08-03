Marmaris sahilinde utandıran görüntüler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde her bayram sonrasında alışık olunan görüntüler yine sahneye çıktı. Bayram boyunca sahilleri dolduran duyarsız vatandaşlar çöplerini sahil kenarlarına bıraktı. Vatandaşlar ise sosyal medyadan tatilcilerin bıraktığı çöplere tepki gösterdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki sahil alanları bayram tatili boyunca corona virüsü tehlikesine rağmen vatandaşların akınına uğradı. Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde Marmaris sahillerinden sosyal medyaya düşen fotoğraflar tepki çekti.

Vatandaşların bazıları sahil kenarındaki kumlarda yatarken, bazıları ise sahilde çöplerini bıraktığı görüldü. Marmaris merkezden başlayıp İçmeler Mahallesi’nin sonuna kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridi çöple doldu. Sahilde oluşan çöp yığınları vatandaşları da isyan ettirdi.

PLAJLAR OTELE DÖNDÜ

Otel, apartlarda yer olmasına rağmen gelenlerin büyük bölümü sahilde konaklamayı seçti. Tatilcilerin kumlar üzerine serilen havlular üzerinde uyudukları görüldü. İnternet ortamında sosyal medya kullanıcıları Marmaris'teki çöplerin fotoğraflarını yayınlayıp çöp bırakanları eleştirdi.

SOSYAL MEDYADAKİ BAZI ELEŞTİRİLER ŞU ŞEKİLDE

Funda Baştimur, “Yazıklar olsun ya… İnsan denemez bunlara. Birde üstüne hastalık ve virüsle uğraşırken. Neden kimse engel olmaz.”

Şafak Alkaya Dönertaş, “Bunlar mağaradan çıkmışlar galiba”

İlhan Esin,“Neyine engel olacaksın insan denirse içinde olacak.”

Şenol Efe Şeşen,“Sonrada Türk müşterileri sevmiyorsunuz, yabancılarla daha çok ilgilisiniz diyorlar.”

Volkan Uzun, “Alalım elimize bir torba, güneş doğarken kalkıp yürüyelim, temizleyelim… Burası bizim kentimiz demek kolay sahiplenmek emek ister…”

Bülent G., “Bana kalırsa inadına yapıyorlar. Yazıklar olsun diyorum.”

Deniz Samet “Tatilcilerin gittikleri yerlerde böyle çöp bırakmaları standart. Çünkü bıraktığı yer temiz olmuş olmamış onların umurunda değil, nasıl olsa işim bitti deyip bırakıyorlar. Datça dahil her yer bu durumdan şikayetçi. Marmaris girişinde kişi başı ÇÖP bedeli mi alsak?”