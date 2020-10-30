Corona bulaştırmada yeni trend: Yumruk tokuşturma

Corona virüs hayatın birçok kesiminde etkisini gösterirken insanları selamlaşma şekillerini de etkiledi. Uzmanların maske, mesafe ve hijyen uyarısından sonra insanlar farklı selamlaşma yollarını başvuruyor.

Bazı insanlar “yumruk tokuşturarak” selamlaşırken uzmanlar ise bu durum yanlış olduğunu, mesafeli bir şekilde selamlaşmak gerektiğini belirtti.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Atakan Canbulat, Covid-19'un partiküller yoluyla bulaştığı için yumrukta, elin her yerinde olabildiğine dikkat çekerek, “Pandemide en önemli şey korunmaktır. Korunmada temas çok önemlidir. Bu süreçte el sıkışmamaya çalışıyoruz. Görüyoruz ki maalesef insanlar yumruk yumruğa bir birine selam veriyor. Bu Covid-19 partiküller yoluyla bulaştığı için yumruğumuzda, elimizin her yerinde bu virüs olabilir. Bizim eskiden günümüze kadar gelen elimize göğsümüze götürme şeklinde selamlaşma biçimini kullanmalıyız. Bu mikrop avucumuzun içinde olabileceği gibi elimizin üst bölgesinde de olabilir” dedi.

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“DİRSEKTE DE MİKROP OLABİLİR”

Dirsek dirseğe selamlaşmadan da virüsün bulaşabileceğini vurgulayan Dr. Canbulat, “Eskiden kalma alışkanlıklardan bir tanesi de dirseğin içerisine hapşırmaktır. Bazen insanlar dirsek dirseğe de temas bulunuyorlar. Dirsekte de bu mikrop olabilir” diye konuştu.

“ELDİVENLERİ SIK DEĞİŞTİRİN”

Takılan eldivenin insana farkında olmadan güven verdiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Canbulat, “Uzaktan selam vermek tavsiyemizdir. Bazen eldiven kullanıyoruz. Eldiven önemli ama bu durum insana farkında olmadan bir güven veriyor. O eldivenin üzerinde de mikrop olabilir. Sık değiştirmek gerekiyor. Bu mikrobun bazı yüzeylerde çok uzun süre kaldığına ilişkin çalışmalar oldu. Güneş ışınları bu virüsü inaktif hale getiriyor. Normalde 2 saat içerisinde bu virüs yüzde 6'ya kadar düşüyor. Bazen 24 saat sonra bazı yüzeylerde virüsün izlerine rastlanıyor. Havalanan ve güneş alan yerlerde aşırı şekilde paranoyak olmaya gerek yok. Temas ve maske çok önemlidir” şeklinde konuştu.