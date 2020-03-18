Corona Danışma Hattı nedir? Corona Danışma Hattı numarası kaç?

Türkiye’yi de etkisi altına alan Corona virüsü salgınına karşı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Corona Danışma Hattı’nı devreye soktu. Corona Danışma hattı vatandaşların virüs hakkındaki sorularını yanıtlayacak. İşte Corona Danışma Hattı hakkında merak edilenler…

CORONA DANIŞMA HATTI NUMARASI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı Corona Danışma Hattı, “Alo 184” üzerinden hizmet vermeye başladı. Bakanlık yetkilileri, Corona virüsü hakkında “Alo 184” hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin 14 Mart’ta faaliyete geçtiğini duyurdu.

CORONA DANIŞMA HATTI NEDİR?

Bakan Koca, alınan tedbirler çerçevesinde koronavirüs ile ilgili herhangi bir ihbarın daha hızlı şekilde değerlendirilebilmesinin amaçlandığını belirterek, “Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda kolay arayabileceği Alo 184 SABİM Danışma Hattı´nı korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. Bunu SABİM Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık.” ifadelerini kullandı.