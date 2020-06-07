Corona şenliği… Akılalmaz görüntüye Bakan Koca’dan uyarı

İstanbul’un da aralarında bulunduğu 15 ilde hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından gece saatlerinde yüzlerce genç, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Caddebostan Sahili’ne akın etti.

Corona virüsü salgınına aldırmadan müzik eşliğinde dans eden gençler, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı, maske takmadı. Bazı gençler, sahile masa kurarak çeşitli oyunlar oynadı.

BAKAN KOCA’DAN TEPKİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadıköy Caddebostan Sahili’nde göbek atarak eğlenen vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal etmesini ve maske takmamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntü paylaşan Bakan Koca, “Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı. Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. Maske + Mesafe kuralına Moda olarak uyalım” uyarısında bulundu.

“HER TÜRLÜ BULAŞIR”

Arkadaşlarıyla Caddebostan Sahili’ne vakit geçiren Burak Oltulu yaşananları şöyle anlattı:

* Haddinden fazla kalabalık var. Eğer virüs bulaşacaksa her türlü bulaşır. Bu hafta sokağa çıkma yasağı olabilirdi ama insanlar da çok sıkıldı.

* Motive olma açısından iyi oldu diye düşünüyorum. Normal şartlarda yasak devam etse daha iyi olurdu. Şu anda ortamda gençler var. Akşamdan beri buradalar.

“ZATEN İŞE GİDİYORUZ”

* Ben geleli yarım saat oldu. Bazı insanlarda maske yok. Caddede birkaç görevli memur gördüm denetim yapıyorlar ama yetersiz kaldıklarını gözlemledim.

* Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamalıydı, esnaf zor durumdaydı ama denetimler de yapılmalıydı. Zaten işe gidiyoruz. Kurala uysak da uymasak da bir şekilde virüse yaklaşacağız.