Corona siyaseti de vurdu

Müslüm EVCİ Can ÇAPAR

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TEDAVİ SÜRECİMİZ İYİYE GİDİYOR

Tüm ailesi ile birlikte evde karantinada olduklarını ifade eden Yokuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Bu Salı günü ( 15/9/2020) tarihi itibariyle eşim ve benim corona virüs testlerimiz maalesef pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız gerekli tetkikleri yaptırdıktan sonra ilaçla tedavimizin evde izole olarak yapılmasına karar verdiler.

* Çok şükür şimdilik tedavi sürecimiz iyi gidiyor. Bu süreçte ( yani yakın zamanda ) benimle teması olan dostlarımın tedbir için test yaptırmalarında fayda olacağını düşünüyorum.

CHP’Lİ VEKİLİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

“Şuanda evde dinleniyorum” diyen Güzelmansur, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Güzelmansur açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

* Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunmaktayım. Şu anda evde dinleniyorum. Sağlık durumum gayet iyi.

* Son günlerde Covid-19 hızla yayılıyor, artan vakalar bunu açıkça gösteriyor. Dikkatli olmaya özen gösterelim. Ayrıca pandeminin ülkemizde görüldüğü ilk günden bu zamana kadar fedakarca mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımıza, eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelmeyi temenni ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız.