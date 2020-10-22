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Corona tedavisi gören CHP’li vekil yoğun bakımdan çıktı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından bir süredir corona virüsü nedeniyle tedavi gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:54, 22/10/2020
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Corona tedavisi gören CHP’li vekil yoğun bakımdan çıktı

CHP’li Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Bir süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören Şanlıurfa Milletvekilimiz Aziz Aydınlık'ın yoğun bakımdan çıktı.

* Sağlık durumu her geçen daha iyiye gidiyor, kısa bir süre sonra aramızda olacak ve kaldığı yerden Şanlıurfa için çalışmalarını sürdürecek.

9 EKİM’DE YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

6 Ekim'de corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını duyuran CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, 9 Ekim’de Mersin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.

Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Şanlıurfa CHP İl Başkanı Hayrettin Çıdir, “Milletvekilimizin yoğun bakıma alındığı doğru ancak bilinci yerinde. Bazen ateşi 40 dereceyi buluyor ve değerleri yükseliyor. Bu yüzden doktorlar yoğun bakıma aldılar” ifadelerini kullanmıştı.

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CHP Corona Mersin Sağlık Şanlıurfa sosyal medya Sözcü Twitter
Yayınlanma Tarihi:19:53,
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