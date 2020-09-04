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Corona tedavisi gören Muhittin Böcek’in son durumu

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, bir süredir hastanede corona virüsü tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

İsmail AKIN
14:26 -
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Corona tedavisi gören Muhittin Böcek’in son durumu

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yakın zamanda taburcu olacağını söyledi.

“SAĞLIK DURUMU İYİ”

Bayar’ın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Bir süredir hastanede corona virüsü tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’ten güzel haberler gelmeye devam ediyor.

* Muhittin Böcek’in sağlık durumu şu an gayet iyi. Hastanedeki tedavisi tamamlanmak üzere. Kendisi birkaç gün içerisinde taburcu olacak ve dinlenme sürecine evinde devam edecektir.

* Dinlenip, toparlanma sürecinin ardından ise en kısa zamanda görevinin başına dönerek Antalya için hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir.

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Son güncelleme: 14:27 04.09.2020
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