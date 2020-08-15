Corona testi pozitif çıkan 2 kişi tabiat parkında yakalandı!

Edinilen bilgiye göre Ankara'da yaptırdıkları corona virüsü testinin sonuçlarını beklemeyen 2 kişi hafta sonu tatili için Bolu’daki Gölcük Tabiat Parkı'na geldi. Parkın girişinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahısların karantinada olmaları gerektiği ve testlerinin pozitif çıktığı belirlendi.

Ekipler, 2 kişiyi vatandaşlardan uzak bir yere oturtarak durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Parka gelen sağlık ekipleri, testleri pozitif olan 2 kişiyi ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne götürdü. Şahısların parktan ayrılmasıyla geniş çaplı dezenfektan çalışması yapıldı.

Karantina kurallarına uymadığı belirlenen 2 kişiye, idari para cezası kesileceği ve haklarında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi. İHA