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Corona testi pozitif çıkan 2 kişi tabiat parkında yakalandı!

Bolu’da corona virüsü testlerinin sonuçları pozitif çıkan 2 kişi tatil için geldikleri Gölcük Tabiat Parkı’nda yakalanarak hastaneye götürüldü.

19:24 -
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Corona testi pozitif çıkan 2 kişi tabiat parkında yakalandı!

Edinilen bilgiye göre Ankara'da yaptırdıkları corona virüsü testinin sonuçlarını beklemeyen 2 kişi hafta sonu tatili için Bolu’daki Gölcük Tabiat Parkı'na geldi. Parkın girişinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahısların karantinada olmaları gerektiği ve testlerinin pozitif çıktığı belirlendi.

Ekipler, 2 kişiyi vatandaşlardan uzak bir yere oturtarak durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Parka gelen sağlık ekipleri, testleri pozitif olan 2 kişiyi ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne götürdü. Şahısların parktan ayrılmasıyla geniş çaplı dezenfektan çalışması yapıldı.

Karantina kurallarına uymadığı belirlenen 2 kişiye, idari para cezası kesileceği ve haklarında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi. İHA

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Son güncelleme: 19:31 15.08.2020
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