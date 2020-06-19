Corona vakaları sıfırlanan şehirde, vaka sayısı artmaya başladı

Corona virüs ile mücadelenin örnek kenti Denizli'de yeni normalleşmeyle birlikte, pozitif vakalar tekrar görünmeye başlandı. Acıpayam'da bir tekstil firmasında işçilerin maskesiz çalıştığı tespit edildi, işletme kapatıldı. İşçilerden 9'unda pozitif vakaya rastlandı.

VAKALAR SIFIRLANMIŞTI

23 Nisan’dan itibaren corona vakalarını kontrol altına almayı başaran Denizli'de 11 Mayıs günü toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi örnek bir karara imza atarak maske kullanımını zorunlu hale getirmişti.

Bu uygulamadan sonra kentteki vaka sayısı giderek azaldı. Önce özel hastaneler ardından Servergazi Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi pandemi kapsamından çıkarıldı.

Salgınla mücadelede büyük aşama kateden kentte Mayıs ayı içinde önce 5 gün daha sonra 8 gün hiç pozitif vakanın görülmediği zamanlar oldu. Kentte sadece devlet hastanesi pandemi hastanesi olarak bırakıldı.

YENİ NORMALLEŞME VAKALARI ARTIRDI

1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme kararları Denizli'ye yaramadı. Sosyal mesafenin hiçe sayılması, maskenin doğru kullanılmaması ve pazar yerlerinde oluşan kalabalıklar vakaların yeniden artmasına neden oldu.

Tedbirleri hiçe sayan işletmeler de sürece katkı koydu. Denizli'de 24'ü yetişkin 4'ü bebek toplam 28 corona pozitif hasta olduğu belirtildi.

Bebek hastalardan birinin yetişkinlerden ise 8'inin yoğun bakımda tedavi gördüğü kaydedildi.

ÖRNEK İLÇEDE KORKUTAN MANZARA

Gönüllü olarak dış dünya ile bağını keserek kendini izole eden Acıpayam ilçesinde de vakalar birden artış gösterdi. Önce ulaşımı durduran ardından da tamamen ziyareti kapatan ilçede bir dönem sıfırlanan corona vakaları bir tekstil işletmesinin dikkatsizliği nedeniyle yeniden ortaya çıktı.

36 kişinin çalıştığı işletmede mesai sırasında maske kullanılmadığı ve sosyal mesafeye uyulmadığı tespit edildi ve iş yeri hakkında işlem yapılarak kapatıldı.

Tüm çalışanlarının corona testine alınan işletmedeki 9 işçide corona virüsüne rastlandı. Bu işçiler Denizli'ye getirilerek tedavi altına alındı. İşletmenin kalan 24 işçisi ise karantinaya alındı.

Denizli'de yürüttüğü çalışmalarla kentteki vakaları sıfırlamayı başaran İl Sağlık Müdürlüğü yeniden olağanüstü tedbirler aldı. Vakaların artmasında en önemli etkenin vatandaşların kurallara uymaması olarak gösterildi.

ALTEN: YENİDEN SINIRLAMA GETİRİLMELİ

Denizli Tabip Odası Başkanı Meral Alten Denizli'nin yanı sıra Uşak'ta da artış olduğunu söyledi. Her gün güncel verileri aldığını söyleyen Alten, şu ifadeleri kullandı;

*Sonuçlar gösteriyor ki pozitif vaka sayısı her gün artıyor. Maske kullanımını zorunlu hale getirdikten sonra Denizli'de durum çok iyiydi. Hatta hastalığı tamamen sıfırlamıştık.

*Fakat şehirlerarası ulaşımın açılması, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü insanlara yönelik kısıtlamanın gevşetilmesi, lokantaların açılması, toplu taşıma kullanılması gibi etkenler sayesinde hasta sayısı arttı.

*Bu bizim için sürpriz bir gelişme değil. Biz Denizli'de yeniden kısıtlamayı öneriyoruz. Vaka sayısı artmadan kısıtlama uygulanmalı.

BAŞKAN ŞEVKAN: KORKUYORUZ

Acıpayam'da corona virüse karşı seferberlik başlatan AKP'li Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, ise şunları söyledi;

*Burada kapı kapı dolaştık ve coronanın ne kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu anlattık. Ben belediye başkanı olarak değil bir hekim olarak bu ziyaretleri gerçekleştirdim.

*Tüm işletmeleri tek tek dolaştım. Görüyorsunuz bu işin şakası yok. Bir işletmede yaşanan dikkatsizlik yeniden vakaların ortaya çıkmasına neden oldu.

*İlçemizde coronayı sıfırlamıştık. Sonuçlar negatif geliyordu ve çok mutluyduk. Rahat rahat hastaneye gidip geliyorduk. Artık yine korkuyoruz.

Şevkan hastalığı anlatmak için yeniden tüm işletmeleri ziyarete başladığını belirterek, “Tedbir almaya çalışıyoruz. Herkesi uyarıyoruz. En önemlisi vatandaşların tedbirlere uyması. Bunu sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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