Corona virüs aşısında son durum ne? Erdoğan’dan aşı açıklaması geldi

Corona virüsüne karşı tüm ülkeler sıkı tedbirler alırken aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke aşı geliştirmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı çalışmalarındaki son durumu paylaştı.

YERLİ CORONA AŞISI NE DURUMDA?

Kabine toplantısı sonrasında corona virüse salgınına karşı alınacak yeni tedbirleri açıklayan Erdoğan, aşı hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. İşte Erdoğan’ın açıklamalarında satır başları;

* Corona virüsü salgınında kimi Avrupa ülkeleri yeniden kısıtlamalara başvurma yolunu seçti. Hasta sayılarının yüksek olduğu kimi ülkelerde adeta kontrolelden kaçmış durumdadır. Türkiye genel olarak kontrollü bir süreç yaşıyor. Bu alanda herhangi bir krizle karşı karşıya kalmadık.

* Günlük hasta sayımız yönetilebilir seviyelerdedir. Salgına karşı tamam diyerek temizlik, maske ve mesafe kurallarıdır. Tüm vatandaşlarımı azami dikkate ve riayete davet ediyorum.

* Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde hızla ilerliyor. Yıl sonuna kadar yabancı ülkelerde geliştirilen bir veya birden fazla aşıyı ülkemizde uygulanabilir hale getirmeyi planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıları da bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

* Bu konuda kendi kendimizi korumaktan daha etkili bir aracımız yoktur. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızdan daha fazla dikkat ve hassasiyet bekliyorum.

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