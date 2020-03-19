Corona virüs bulunduğu yüzeyde ne kadar yaşıyor? İşte Corona virüsün yaşam süresi…

Corona virüsün vücut dışında ne kadar süre yaşadığı uzmanlar tarafından inceledi. Bulunduğu yüzeye göre hayatta kalma süresi değişen virüs, 3 güne kadar vücut dışında canlı kalabiliyor.

ÖKSÜRÜK DAMLACIKLARINDA 3 SAAT YAŞAYABİLİR

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden (NIH) bir virolog olan Neeltje van Doremalen ve Hamilton, Montana'daki Rocky Mountain Laboratuvalarındaki meslektaşları, SARS-CoV-2'nin ne kadar süre dayanabileceğine dair ilk testlerden bazılarını yaptılar. Henüz bilimsel bir dergide yayınlanmamış olan çalışmalar, virüsün havaya öksürüldükten sonra üç saate kadar damlacıklarda hayatta kalabileceğini göstermektedir.

PLASTİK YÜZEYLERDE 2-3 GÜN KALABİLİR

1-5 mikrometre arasındaki ince damlacıklar (bir insan saçının genişliğinden yaklaşık 30 kat küçük) havada birkaç saat kalabilir.

NIH çalışması virüsün kartonda 24 saate kadar, plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde ise 2-3 güne kadar hayatta kalabildiğini buldu.

Bulgular, virüsün kapı kolları, plastik kaplamalı veya lamine tezgahlar ve diğer sert yüzeylerde bu kadar uzun kalabileceğini gösteriyor. Ancak araştırmacılar, bakır yüzeylerin virüsü yaklaşık dört saat içinde öldürme eğiliminde olduğunu buldular.

Araştırmacılar, corona virüsün, yüzde 62-71 alkol veya yüzde 0.5 hidrojen peroksit ağartıcı veya yüzde 0.1 sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu ile yüzeyleri dezenfekte ederek bir dakika içinde etkisiz hale getirilebileceğini gösterdi.