‘Corona virüse karşı 300 bin gönüllüyle savaşıyoruz’

Artık herkesin dilinde onlar, yüzbinlerce insanın umudu yine onlar… Derdi olan onlara koşuyor… AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) kurucusu Haluk Levent “Hiçbir ayrım tanımadan birbirimizin ahbabı olalım ve hep birlikte dünyayı güzelleştirelim” diyor ve ekliyor “İyilik bulaşıcıdır”…

‘O GÜNÜ UNUTAMAM'

– Yardımlaşma ateşi ilk ne zaman yandı hayatında?

Çocukken hepimiz iyilik yapar, yardımlaşırdık. Sonra büyüdük ve bozuldu dünya. Ama hatırladığım özel bir gün var. İstanbul'a yeni gelmiştim ve Kabataş Lisesi'nin önünden yürürken Cüzzamla Savaş Derneği'nin afişini gördüm. ‘Cüzzamlı hastalara yardım edin' çağrısı yapılıyordu. Afişin asılı olduğu kapıdan girdim ve Türkan Saylan'la karşılaştım. Çok mutlu oldum, heyecanlandım. Ceketimi çıkarıp cüzamlı hastalar için vermek istedim. Sonra yolum Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yle kesişti. ‘Su akar yolunu bulur' derler ya, benim iyiliğe akışımı çabuklaştıranlar da bunlar oldu. O zaman sosyal medya olmadığı için örgütlenme şansım yoktu. Ancak bugünün temelleri o zaman atıldı.

– AHBAP Derneği nasıl kuruldu?

Bu yıl üç bitiyor, dördüncü yılına giriyor AHBAP. Canlara ve doğaya olan sevgimle derneğin temellerini attım.

– Kaç üyesi var?

AHBAP Derneği'nin sahada olan kayıtlı üye sayısı 100 bine ulaştı. Gönüllü üye sayısı ise 300 bini geçti. Sosyal medyada takipçimiz olan herkes bizim AHBAP gönüllümüzdür.

– En çok hangi konularda yardım isteniyor?

Şiddet gören kadınlar, uyuşturucu bağımlısı gençlerin aileleri, borçları yüzünden intiharı düşünen iş adamları, ölümcül hastalar yardım istiyorlar.

‘YARDIMIN TAKİPÇİSİYİZ'

– Corona virüsü ile İstanbul depremi büyük tehlike… AHBAP bu konularla ilgili neler planlıyor?

Şu an dünyayı korkutan corona virüsü ile ilgili çalışmalarımız ve planlarımız var. 300 bin kişilik ordusuyla AHBAP corona virüsü ile savaşmak için halkı bilgilendirmeye hazır ve her gün sayfamızdan yayınlar yapıyoruz. Depreme gelince, en son Elazığ depreminde AHBAP'ta 1.5 milyon lira yardım toplandı. Bunun bir milyon lirasını hemen Elazığ Valisi'ne verdim, konteynerler kuruldu, adı da Doğu Kent Konutları oldu. Arıcak İlçesi'nde 7 ev yanmıştı, 500 bin lirayı da kaymakamlığa aktardık. Bu yardımların da takipçisiyiz. İstanbul depremiyle ilgili ne yazık ki yapacak fazlaca bir şeyimiz yok. Olası bir depremin ağır sonuçlarını azaltmak için bu hükümet gibi daha önceki hükümetlerin de sorumlu davranması gerekiyordu. Her iki yılda bir çıkarılan imar kanunları can kaybına daha çok yol açabilir.

DAYANIŞMANIN SİMGEYİZ

– Son bir mesaj verir misin?

Yapılacak olan yardımların garanti olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştığı AHBAP ortak bir dayanışmanın simgesidir. Yardımlarınız için daima köprü olmaya devam edeceğiz. Yardım eden dostlara jestlerim de devam edecek, teşekkür etmek gibi düşünün. Kimi yardımsevere gidip şarkı söylüyorum, kimine kendi ellerimle kahvaltı hazırlıyorum, kimine gömleğimi veriyorum, hatta kimine masaj yapıyorum…

BİZ SADECE YARDIM BEKLEYENLERE KÖPRÜYÜZ

– Acıları, kederleri, problemleri olan herkese yardıma koşuyorsun, buna nasıl dayanıyorsun?

Acıları yıllar öncesinden görüp yaşamış bir insanım. 12 Eylül'de yakınlarım, ağabeylerim gözlerimin önünde götürüldü, işkence görüp hapis yattılar. Yoksul bir ailenin oğlu olarak da ekonomik şartların insanı nasıl olumsuz etkilediğini bilirim. Üniversite yıllarında fikirlerimi haykırdığım için cop yedim, polis tarafından hırpalandım. Kısacası acı ve kederi tanıdığım için bunlara dayanmak zor olmuyor be Yüksel ağabeyim.

– Yardımlarınız her geçen gün büyüyor…

Dördüncü yılına giren AHBAP, bu süre içinde 4 bin 550 ailenin hayatına dokundu. Kesinlikle para almıyoruz, elimiz bile değmiyor. Maddi destek doğruca yardıma ihtiyacı olanlarla buluşuyor. Bugüne kadar 400 milyon lira yardım toplandı. Bunun bir lirasını görmedik. Biz sadece yardım bekleyenlere köprüyüz, o kadar…