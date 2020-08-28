Corona virüsü aşısı bulunsa yaptırır mısınız? İşte vatandaşın cevapları…

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede vaka sayıları yeniden artışa geçen corona virüsü için henüz ne bir ilaç ne de önleyici bir aşı var. Ancak aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Birçok ülkede bilim insanları aşıyı bulmak için yoğun gayret gösteriyor. Peki, aşı bulunsa vatandaşlar yaptırır mı? SÖZCÜ, bu sorunun yanıtını sokakta aradı, vatandaşlarla konuştu.

BÜTÇEME UYARSA…

Mehmet Arslan: Güvenirim, yaptırırım. Ama şöyle bir şey var, fiyatı ne olacak? Bütçeme uyarsa olur. Ama ben geldiği zaman ilk aşamada herkese vurulma ihtimali olduğunu çok düşük buluyorum. O kadar yüksek adet gelecek mi meçhul yani.. Ama gelirse vurulurum.

KUYRUĞA BİLE GİRERİM

Yılmaz Arslan: Şayet bulunursa bırak aşı olmayı denemek için kuyruğa bile gireriz. Üç-beş gün bekleriz hatta haftalarca bekleriz. Güvenirim. Çıktığı zaman birçok testten geçmiştir, hayvanlar üzerinde denenmiştir, insanlar üzerinde denenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün de onayından geçmiş olacaktır. Yani yüzde 100 güvenilir olur diye düşünüyorum.

KESİNLİKLE AŞI YAPTIRMAM

Haluk Gündoğan: Durum biraz şaibeli. Kesinlikle yaptırmam. Hiç sıcak yaklaşmıyorum. Kendi ülkemin bu olayı bulabileceğine ben olasılık vermiyorum.

PUTİN YALAN SÖYLÜYOR

Ozan Ceylan: O aşının içinde belki farklı bir şey yapıyorlar. Belki başka bir şey deniyorlar. Ben çok saçma şeyler düşünüyorum belki ama bazı ülkelerin bilerek dünyaya salmış olduğu, sonradan da bunun aşısı bulunup sanki farklı emellerin, farklı bir amaca yönlenmeleri için belki bir bahane de olabilir. Ben yaptırmam, İnşallah o duruma gelmem ama güvenemiyorum, hiç kimseye güvenemiyorum. Geçen gün Rusya Devlet Başkanı Putin açıklama yaptı, “Ben kızıma yaptırdım” diye… Böyle bir yalan yok!

Kenan Kılıç: Aşının ne kadar etkili olduğunu öğrenmem lazım. Devamlı değişiyor. Bir taraftan korkudan dolayı herkes mecbur yaptıracak. Ya da hasta olursam eğer o zaman mecbur yaptıracağım. Grip aşısı hiç olmadım, olmam. O da bir grip virüsü. Onu da olmam gerektiğini sanmıyorum fakat hasta olursam ondan sonra zaten mecbursun.

İLK ÇIKTIĞINDA GÜVEN VERMEZ

Filiz Baykuş: Çok güvenemem. Corona virüsü kolay bir durum değil. Birçok kişi çalışma yapıyor ama ilk başta çok güven vermez açıkçası. Bizim ülkemizde olursa evet, olabilir, düşünürüm.

Orhan Şengül: Ben bu ülkede hiçbir şeye inanmıyorum. Bilemiyorum, koşullara bağlı. Tam emin değilim, yani ülkelere de inanmıyorum. Çünkü aşının çok çabuk üretime geçmesi bence inandırıcı değil.