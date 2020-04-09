Corona virüsü salgınında diyabet hastaları neler dikkat etmeli?

Diyabet hastalarının da riskli grupta olduğuna dikkat çeken Prof. Dr Taner Damcı, Corona Gündem’e konuk oldu.

HASTALIĞI KOLAY ATLATMAK İÇİN BU UYARIYA DİKKAT!

Prof.Dr Damcı, “Diyabet ve hipertansiyon hastaları özellikle dikkat etmeli. Burada en önemli şey kan şekerinin iyi gitmesi, regüle edilmesi. Kan şekeri iyi giderse hastalığın atlatılması daha kolay oluyor. İlaçlarına devam etmeleri, kan şekerini sık sık ölçmeleri gerekiyor. Kan şekeri yükselme eğilimi gösterirse bununla ilgili önlemler alınması gerekir” diye konuştu.

CORONADA KULLANILAN İLAÇLARIN YAN ETKİSİ OLUR MU?

Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların diyabet hastalarına yan etkisi olmayacağını söyleyen Damcı, “Standart ilaçlar var kullanılan. Onların diyabet hastalarında da kullanılmasında bir problem yok. Kullanılan ilaçların diyabet hastalarıyla olumsuz bir etkisi yok.” ifadelerini kullandı.

Diyabet hastalarına hareket etmeleri konusunda önerilerde bulunduğunu dile getiren Damcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu dönemde bunu isteyemiyoruz çünkü evde oturmalarını istiyoruz. Evde oturmak hareketsiz kalmak değil. Evin koridorlarında yürüyüş yaparsanız yarım saat bu ciddi bir rakama karşılık gelir. Evde yapılacak yer hareketleri var. Hiç hareket etmemekten ise az bile hareket etmek çok faydalıdır. Hareketliliğimizi olabildiğince korumalıyız.”