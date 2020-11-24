Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona virüsünde korkutan görüntü! İstanbul kıpkırmızı

Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan can kayıpları ve yeni hasta sayısı artıyor. İstanbul'daki corona yoğunluğu Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına da yansıdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:14, 24/11/2020
Haberler Gündem
Corona virüsünde korkutan görüntü! İstanbul kıpkırmızı

Corona virüsünde can kaybı ve yeni hasta sayısı rekor kırmıştı. Dün 153 kişi hayatını kaybederken 6 bin 713 yeni hasta tespit edilmişti.

Dün açıklanan verilerin ardından hem yeni hasta sayısında hem de vefat sayısında yeni bir rekor kırılmış oldu.

İSTANBUL KIRMIZI ALARM VERİYOR

Corona virüsünün yayılımını gösteren ‘Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre İstanbul genelinde risk mevcut. Haritaya göre şehir genelinde düşük riskli ilçe kalmadı.

İstanbul’da risksiz görülen alanlar ise sadece yerleşimin olmadığı deniz ve ormanlık alanlar olarak kayıtlara geçti.

BAKAN “ARTIŞ KONTROL ALTINDA” DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Kasım’da İstanbul’da sağlık yöneticileriyle yaptığı toplantıyla ilgili paylaşımında “Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı” demişti.

İlginizi ÇekebilirCorona tedbirlerini hiçe saydılar, kumar masasında yakalandılarCorona tedbirlerini hiçe saydılar, kumar masasında yakalandılar İlginizi ÇekebilirAvrupa'da coronadan kaynaklı can kayıpları artıyorAvrupa'da coronadan kaynaklı can kayıpları artıyor
Avrupa Corona Fransa İngiltere istanbul İtalya Nevşehir para Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı
Yayınlanma Tarihi:18:09,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more