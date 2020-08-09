Corona virüsüne rağmen teknede eğlence yaptılar

Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan tedbirler hiçe sayılmaya devam ediyor. İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Balat Sahili’nden tekneye binen içinde çocukların da olduğu kalabalık bir grup dün akşam saatlerinde boğaza açıldı. Teknede bulunanlar müzik eşliğinde eğlenirken sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

POLİS CEZA KESTİ

Denizde bulunan teknelere çıkan polis ekipleri, burada bulunanların tedbirlerine uyup uymadıklarını kontrol etti. Kontrol edilen bir teknede bulunanların maske takmaması nedeniyle bu kişilere 900 TL para cezası kesildi. Ayrıca tekneyi, evraklarında belirtilen kişinin dışında kişilerin kullandığı tespit edildi. Tekne ve içindekiler hakkında tutanak tutuldu. (DHA)